الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

معاقبة متهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة لحيازته طلقات نارية بمدينة نصر

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار حسن فريد بمعاقبة المتهم "م.م.ا "بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه ألف جنيه عما أسند إليه من اتهام حيازة طلقة نارية تستخدم في بندقية آلية بمدينة نصر، وألزمته المصاريف الجنائية بالدعوى.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق وأمانة سر محمد طه.

 

وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بأنه في يوم 17 يناير الماضي بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر محافظة القاهرة، أحرز ذخائر طلقة مما تستعمل في الأسلحة النارية المششخنة دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها.

وتضمنت شهادة مجرى التحريات ضابط بقطاع الأمن الوطني بأنه ونفاذاً للإذن الصادر من النيابة العامة بضبط وتقتيش شخص المتهم انتقل لمكان تواجده وبضبطه وتفتيشه عثر معه على ذخائر طلقة أحرزها بغير ترخيص وبمواجهته بها أقر بإحرازها بغير ترخيص.

 

وثبت بتقرير المعامل الجنائية بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية أن الطلقة المضبوطة كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة وسليمة وصالحة للاستعمال على سلاح بندقية آلية سريعة الطلقات.

 

 

جنايات القاهرة التجمع الخامس المستشار حسن فريد حيازة طلقة نارية قسم شرطة ثان مدينة نصر

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