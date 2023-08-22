برلمانى: التعليم قطع شوطًا كبيرًا فى مسيرة التطوير

أكد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، أن التعليم في مصر قطع شوطًا كبيرًا نحو التقدم بفضل توجيهات الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن هناك تطويرًا شاملًا في المنظومة.

تطوير الكوادر البشرية وتدريب المعلمين

وأشار محسن إلى توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بمواصلة التركيز على تطوير الكوادر البشرية ومنظومة المعلمين، في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة بالاهتمام بالتعليم بعناصره كافة، وخاصة العنصر البشري، وإيلائه الأهمية التي تليق به باعتباره أساس بناء الشخصية وتكوين الإنسان، ما يتطلب منظومة رفيعة المستوى للانتقاء والتأهيل، تقوم على معايير الموضوعية والتجرّد، والكفاءة والتميز، والجدية والتفوق العلمي والشخصي والنفسي.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن جهود تطوير المنطومة التعليمية يصب في صالح مستقبل مصر وشبابها.

متابعة جهود تطوير منظومة التعليم

وأكد نائب الصعيد، أن الرئيس خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم، حرص على متابعة تطوير منظومة التعليم بمختلف محاورها الرئيسية، خاصةً ما يتعلق بمحور المعلمين، وجهود دعم الكوادر البشرية، وحسن انتقائهم وتوفير الأعداد المناسبة منهم بما يتوافق مع أعداد الطلاب، إلى جانب تدريبهم ورفع قدراتهم، وكذا تأهيل مديري المدارس، بما يتوافق مع أعلى المتطلبات الفنية والشخصية، الواجب توافرها في حاملي أمانة هذه المسئولية الكبيرة.

ووصف النائب أحمد محسن، أن الاجتماع هام للغاية، خصوصًا مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد.

وتابع محسن: توجيهات الرئيس السيسي بالاهتمام بالمعلمين والكوادر البشرية وتطوير المنظومة برمتها، يضاف لجهود متراكمة طيلة السنوات الماضية في مجال بناء المدارس والتوسع فيها وتطوير التعليم.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أمر بالتركيز على تطوير الكوادر البشرية ومنظومة المعلمين، وذلك في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة بالاهتمام بالتعليم بعناصره كافة، وخاصة العنصر البشري، وهو ما يتطلب تطبيق منظومة رفيعة المستوى للانتقاء والتأهيل، تقوم على معايير الموضوعية والتجرّد، والكفاءة والتميز، والجدية والتفوق العلمي والشخصي والنفسي، وبما يدعم كذلك جهود إصلاح الجهاز الإداري للدولة، ويسهم في تطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.