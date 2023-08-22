الخميس.. طرح فيلم "لف وارجع تانى" بدور العرض السينمائية

قررت الشركة المنتجة لفيلم “لف وارجع تاني” طرح العمل في دور العرض السينمائية في مصر يوم بعد غد الخميس 24 أغسطس الجاري.

وينضم فيلم "لف وارجع تاني بذلك لأفلام موسم صيف 2023 ليدخل ضمن منافسات الموسم السينمائي الأقوى على مدار العام.

قصة فيلم لف وارجع تاني

تدور أحداث فيلم "لف وارجع تاني" في إطار فانتازي كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء من محافظات مختلفة يتجمعون في شقة للمغتربين داخل أحد حواري القاهرة، للبحث عن عمل، ولكن تحدث مفاجأة مدوية، حيث يستيقظون من نومهم ليجدوا العمارة التي يسكنون بها قد انتقلت إلى مكان آخر واختفت الحارة كما اختفى جميع سكانها.

أبطال فيلم لف وارجع تاني

فيلم "لف وارجع تاني" تم الانتهاء من تصويره مؤخرًا، وهو بطولة شيرى عادل، أيتن عامر، أحمد فتحي، محمود حافظ، صلاح عبدالله، محمد رضوان، طارق الإبياري، إسماعيل فرغلى، سليمان عيد، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم سليمان عيد وإسماعيل فرغلي، وهو تأليف محمود حمدان، وإخراج شادي علي.

وتستقبل دور العرض السينمائية خلال الأيام المقبلة عددًا من الأفلام الجديدة التي تنضم لقائمة أفلام موسم صيف 2023 ومنها

فيلم مندوب مبيعات

تطرح الشركة المنتجة لفيلم "مندوب مبيعات" الفيلم بدور العرض السينمائية في مصر يوم 30 أغسطس الجاري، وتدور أحداث الفيلم بالكامل عن شخصيات مصرية مقيمة في الإمارات.

ويلعب بطولته النجوم بيومي فؤاد وأحمد فتحي والنجمة أيتن عامر وإسلام إبراهيم، ومعهم كل من وائل العوني وهبة عبدالعزيز وأيمن قنديل ويسرى المسعودي وإيمان يوسف ولمياء كرم.

وتدور أحداثه حول مشاكل زوجية تدفع بيومي وسيد للسفر وانتحال صفة مندوبي مبيعات في شركة سعيد الذي يدخل في صراع مع فريدة وشركتها، للحصول على حبها والارتباط بها فيكونان سببًا في تعقيد الأمر بينهما بشكل يعيق تحقيق طموحات سعيد.

الفيلم تم تصويره بالكامل في إمارة دبي على ثلاث مراحل بدءًا من سبتمبر 2022 إلى شهر مارس 2023 وشهر مايو 2023.

كما يتم طرح فيلم "حريم كريم 2" يوم 30 أغسطس الجاري أيضًا.

فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبدالجليل وبشري، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.