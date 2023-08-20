بيومي فؤاد يستعد لبدء تصوير فيلمي "فرقة الموت" و"وقت إضافي"

يعيش الفنان بيومي فؤاد حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، حيث يشارك في أكثر من عمل سينمائي دفعة واحدة، ومنهم عرض والأخر يستعد لتصويره.

فرقة الموت

تعاقد بيومي على المشاركة في بطولة فيلم “فرقة الموت” الذي يخوض بطولته الفنان أحمد عز، ومن المقرر بدء تصويره خلال شهر أكتوبر المقبل.

تدور أحداث العمل في فترة الأربعينيات وبداية الخمسينيات، في الفترة التي كان يتواجد فيها خُط الصعيد، ومن المقرر أن يبدأ تصويره في أكتوبر المقبل.

وقت إضافي

يستعد بيومي فؤاد لانطلاق تصوير فيلمه “وقت إضافي” خلال مطلع شهر سبتمبر المقبل، والذي تدور احداثه في اطار كوميدي بحت.

ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم من بينهم عمرو عبد الجليل، باسم سمرة، نسرين أمين، أحمد سلطان، من فكرة محم دياسطي، سيناريو وحوار رشاد رشدي، ويحمل توقيع المخرج أحمد جبة.

مندوب مبيعات

وينتظر عرض فيلم “مندوب مبيعات” خلال نهاية الشهر الجاري، على أن يعرض حاليا عربيا عالميا، ويخوض بطولةالفيلم بيومى فؤاد، أيتن عامر، أحمد فتحى، إسلام إبراهيم، هبة عبد العزيز، يسرا المسعود، إيمان يوسف، وائل عونى، أيمن قنديل، منى فاروق، ولمياء كرم وعدد من نجمات السوشيال ميديا، وتأليف وإخراج حامد صالح.

وتدور أحداث فيلم “مندوب مبيعات” حول مشاكل زوجية تدفع بيومي وسيد للسفر وانتحال صفة عاملي مندوبي مبيعات في شركة سعيد الذي يدخل في صراع مع فريدة وشركتها للحصول على حبها والارتباط بها فيكونا سبب في تعقيد الامر بينهما بشكل يعيق تحقيق طموحات سعيد.

العميل صفر

ويشارك بيومى فؤاد أيضاً في بطولة فيلم “العميل صفر” الذى طرح مؤخرا بدور العرض.

وهو بطولة أكرم حسنى، أسماء أبو اليزيد، مصطفى غريب، منذر رياحنة، فيدرا، إسماعيل فرغلي، الممثلة السعودية فاطمة البنوي لأول مرة في فيلم مصري، أيمن الشيوي، أيمن طعمة، فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبدالله، إخراج كريم العدل.