الأحد 20 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بيومي فؤاد يستعد لبدء تصوير فيلمي "فرقة الموت" و"وقت إضافي"

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

يعيش الفنان بيومي فؤاد حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، حيث يشارك في أكثر من عمل سينمائي دفعة واحدة، ومنهم عرض والأخر يستعد لتصويره.

 

فرقة الموت

تعاقد بيومي على المشاركة في بطولة فيلم “فرقة الموت” الذي يخوض بطولته الفنان أحمد عز، ومن المقرر بدء تصويره خلال شهر أكتوبر المقبل.

تدور أحداث العمل في فترة الأربعينيات وبداية الخمسينيات، في الفترة التي كان يتواجد فيها خُط الصعيد، ومن المقرر أن يبدأ تصويره في أكتوبر المقبل.

وقت إضافي

يستعد بيومي فؤاد لانطلاق تصوير فيلمه “وقت إضافي” خلال مطلع شهر سبتمبر المقبل، والذي تدور احداثه في اطار كوميدي بحت.

ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم من بينهم عمرو عبد الجليل، باسم سمرة، نسرين أمين، أحمد سلطان، من فكرة محم دياسطي، سيناريو وحوار رشاد رشدي، ويحمل توقيع المخرج أحمد جبة.

مندوب مبيعات

وينتظر عرض فيلم “مندوب مبيعات” خلال نهاية الشهر الجاري، على أن يعرض حاليا عربيا عالميا، ويخوض بطولةالفيلم  بيومى فؤاد، أيتن عامر، أحمد فتحى، إسلام إبراهيم، هبة عبد العزيز، يسرا المسعود، إيمان يوسف، وائل عونى، أيمن قنديل، منى فاروق، ولمياء كرم وعدد من نجمات السوشيال ميديا، وتأليف وإخراج حامد صالح.

وتدور أحداث فيلم “مندوب مبيعات” حول مشاكل زوجية تدفع بيومي وسيد للسفر وانتحال صفة عاملي مندوبي مبيعات في شركة سعيد الذي يدخل في صراع مع فريدة وشركتها للحصول على حبها والارتباط بها فيكونا سبب في تعقيد الامر بينهما بشكل يعيق تحقيق طموحات سعيد.

العميل صفر

ويشارك بيومى فؤاد أيضاً في بطولة فيلم “العميل صفر” الذى طرح مؤخرا بدور العرض.

وهو بطولة أكرم حسنى، أسماء أبو اليزيد، مصطفى غريب، منذر رياحنة، فيدرا، إسماعيل فرغلي، الممثلة السعودية فاطمة البنوي لأول مرة في فيلم مصري، أيمن الشيوي، أيمن طعمة، فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبدالله، إخراج كريم العدل.

الجاري البن الأربعينيات إطار كوميدي أحمد سلطان انط انطل إلى الفنان أحمد عز الفنان بيومي فؤاد

الأكثر قراءة

"ماتت بالفستان الأبيض".. تفاصيل مصرع عروس المنصورية ونجاة عريسها من غرق سيارة الزفة

سر عدم توقيع جمال عبدالحميد على استقالته من مجلس الزمالك

"طلقة بالرأس".. فحص كاميرات المراقبة لحل لغز جريمة ميدان لبنان

انتشال جثة غريق ترعة مشروع ناصر غرب الإسكندرية

الرئيس السيسى يوجه بتعزيز جهود جهاز "تنمية المشروعات" بمجالى الصناعة والزراعة

"رصد وتتبع في خمس دقائق".. شاهد عيان يروي كواليس مقتل مقاول بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

يحدث الآن

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

ماجد حبته

وقود السفن الأخضر

محمد عبدالعزيز

دون مناسبة.. فى محبة سيادة النقيب

لواء. محسن الفحام

الشباب.. والوعى السياسى

خالد حريب

متحور جديد.. وفتاوى المقاهى

بسنت حسن

كرش جينكيز.. وطائرة زامبيا

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟

تفاصيل عملية مقتل مستوطنين إسرائيليين في حوارة