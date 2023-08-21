2.6 مليون مجموع إيرادات أفلام السينما بدور العرض أمس

حالة من الانتعاش السينمائي تشهده دور العرض السينمائي في مصر خلال هذا الموسم، حيث استطاعت أفلام السينما، أن تجذب شريحة كبيرة من الجمهور نظرا لتنوع موضوعاتها بين الاجتماعي الكوميدي والأكشن.

ويتنافس خلال هذا الموسم على إيرادات شباك التذاكر 10 أفلام لكبار نجوم السينما، وحققت الأفلام مجتمعة أمس الأحد 2 مليون و610 آلاف جنيه.

ونرصد خلال هذا التقرير قائمة إيرادات أفلام السينما بدور العرض أمس الأحد.

"العميل صفر"

تصدر النجم أكرم حسني بفيلمه الجديد "العميل صفر" إيرادات شباك تذاكر أفلام صيف 2023، أمس الأحد، محققًا مليون جنيه وهو من بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد وأسماء أبواليزيد ومصطفى غريب ومنذر رياحنة والنجمة السعودية الشابة فاطمة البنوي وفيدرا، وأيمن طعمة، وإسماعيل فرغلي، وأيمن الشيوي.

"وش في وش"

فيما حقق فيلم "وش في وش" لمحمد ممدوح، أمس إيرادات بلغت 707.376 ألف جنيه وهو من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد على، وإخراج وليد الحلفاوي.

«بيت الروبي»

وجمع فيلم «بيت الروبي» بطولة كريم عبدالعزيز إيرادات بقيمة 252.073 ألف جنيه ويشارك في بطولة الفيلم نور، كريم محمود عبدالعزيز، تارا عماد، سمر جابر، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، سارة عبدالرحمن، شريف دسوقي، حاتم صلاح، محمود السيسي، مصطفى أبوسريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.

مرعي البريمو

وحقق فيلم مرعي البريمو للنجم محمد هنيدي إيرادات أمس بلغت 210.960 ألف جنيه، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد، وبطولة محمد هنيدي، غادة عادل، أحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبوسريع، ونانسي صلاح.

“ع الزيرو”

واكتفى فيلم “ع الزيرو” بجمع إيرادات أمس بلغت 231.639 ألف جنيه، ويشارك في بطولة الفيلم بجانب الفنان محمد رمضان عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوي، إسلام إبراهيم، ومن تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

“مستر إكس”

ومازال فيلم “مستر إكس” ينافس على إيرادات شباك التذاكر فمع امس إيرادات قدرت ب 84.017 ألف جنيه.

والفيلم من بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، وهو من تأليف أماني التونسي وفكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، وإخراج أحمد عبدالوهاب.

"خمس جولات"

وحقق فيلم "خمس جولات"، أمس، إيرادات بلغت 57.001 ألف جنيه، وهو من بطولة آدم شرقاوي، نور النبوي، وماجد المصري، وعايدة الأيوبي، داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، ، وإخراج مازن أشرف، وإنتاج يحيى علام.

«البعبع»

بينما اكتفى فيلم «البعبع»، بطولة الفنان أمير كرارة، بتحقيق إيرادات قدرت بـ 26.173 ألف جنيه أمس، ويشارك في بطولته ياسمين صبري ومحمد عبدالرحمن توتا ومحمد أنور وباسم سمرة ومحمد عبدالعظيم ومحمد محمود، تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.

«البطة الصفرا»

وجنى فيلم «البطة الصفرا»، بطولة الفنانة غادة عادل، 25.337 ألف جنيه، يشارك في بطولة فيلم البطة الصفرا محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبوالروس.

«تاج»

وحقق «تاج» بطولة النجم تامر حسني بإيرادات 12.368 ألف جنيه، وهو من بطولة الفنان تامر حسني، دينا الشربيني، هالة فاخر، المطربة ساندي، ومن إخراج سارة وفيق.