الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

قبل عرض "مندوب مبيعات".. ما هى قصة الفيلم وموعد العرض؟

جريدة الدستور

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم مندوب مبيعات الإعلان التشويقي النهائي للعمل الذي حدد 30 أغسطس 2023 موعدًا لطرحه في دور العرض المصرية، على أن يتم عرضه عربيًا وعالميًا في 17 من الشهر الجاري.

والفيلم هو الثالث لمخرجه حامد صالح والذي يتحدث عن شخصيات مصرية مقيمة في الإمارات.

يلعب بطولة الفيلم بيومي فؤاد، أحمد فتحي، آيتن عامر، إسلام إبراهيم، وائل العوني، هبة عبد العزيز، أيمن قنديل، يسرى المسعودي وإيمان يوسف ولمياء كرم وهو من إنتاج شركتي هوا دجلة وروتانا ستوديوز. وتم تنفيذه بواسطة شركتي هوا دجلة وسباركس.

تدور أحداث العمل حول مشاكل زوجية تدفع بيومي وسيد للسفر وانتحال صفة عاملي مندوبي مبيعات في شركة سعيد الذي يدخل في صراع مع فريدة وشركتها للحصول على حبها والارتباط بها فيكونا سبب في تعقيد الامر بينهما بشكل يعيق تحقيق طموحات سعيد.

الفيلم تم تصويره بالكامل في إمارة دبي على 3 مراحل بدءًا من سبتمر 2022 إلى شهر مارس ومايو 2023. 

ويستعد حامد لفيلم جديد يصوره بالكامل في القاهرة بعنوان "زبدة سايحة"، وفيلم آخر سيكتفي بانتاجه فقط مع وجود مخرج مصري له عنوانه "فرحان سعيد مرتاح".

و يستعد حامد لفيلم جديد سيصوره بالكامل في القاهرة بعنوان " زبدة سايحة"، وفيلم اخر سيكتفي بانتاجه فقط مع وجود مخرج مصري له  عنوانه "فرحان سعيد مرتاح".و يستعد حامد لفيلم جديد سيصوره بالكامل في القاهرة بعنوان " زبدة سايحة"، وفيلم اخر سيكتفي بانتاجه فقط مع وجود مخرج مصري له  عنوانه "فرحان سعيد مرتاح".و يستعد حامد لفيلم جديد سيصوره بالكامل في القاهرة بعنوان " زبدة سايحة"، وفيلم اخر سيكتفي بانتاجه فقط مع وجود مخرج مصري له  عنوانه "فرحان سعيد مرتاح".

النجمة أيتن عامر هبة عبد العزيز بيومي فؤاد دور العرض المصري دور العرض المصرية دور العرض

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