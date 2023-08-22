كواليس صادمة.. ماذا حدث في اجتماع انفصال الأمير هاري عن العائلة المالكة؟

كشفت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، عن كواليس وتفاصيل اجتماع العائلة المالكة الذي تضمن خطوات خروج الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل من العائلة وتنازلهما عن واجباتهم الملكية، والذي تضمن الكثير من التفاصيل جول هاري وماركل.

وقالت المجلة في تقريرها إنه منذ انتقاله إلى الولايات المتحدة في عام 2020، تحدث الأمير هاري علنًا عن عملية صنع القرار خلف جدران القصر والتي أدت إلى انفصاله عن النظام الملكي والتخلي عن أدواره الملكية العاملة في بريطانيا.

وأفادت المجلة، بأنه بدءًا من السلسلة الوثائقية المكونة من ستة أجزاء التي أذيعت عبر منصة نيتفليكس مع ميجان ماركل في عام 2022 ومذكراته المثيرو للجدل سبير المكونة من 410 صفحات في عام 2023، بذل هاري جهودًا متضافرة لتقديم جانبه من الانقسام مع العائلة المالكة بكلماته الخاصة.

وتابعت أن الأمير تحدث بشكل طفيف عن الاجتماع الذي عرف فيما بعد باسم "قمة ساندرينجهام"، وهو اجتماع الأزمة الذي حدد مستقبل هاري وميجان الملكي.

وأضافت أن قمة ساندرينجهام هو الاسم الذي أطلقته وسائل الإعلام على الاجتماع بين الأمير هاري والأمير ويليام والملكة إليزابيث الثانية وكبار المساعدين الملكيين لتحديد ما إذا كان دوق ودوقة ساسكس سيستمران في العمل كأفراد من العائلة المالكة بدوام كامل أم لا.

كواليس القمة غضب عائلي ونفس لهاري وميجان

وأضافت المجلة أن الأمير هاري والأمير ويليام حضرا "قمة ساندرينجهام"، حيث جلس الأمير هاري على اليسار، بينما اتخذ شقيقه الأكبر مقعدًا على اليمين، في 1 يوليو من عام 2021، في قصر ساندرينجهام في نورفولك بالعاصمة البريطانية لندن.

وتابعت أن قبل القمة قال الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل إنهما يدخلان مرحلة جديدة من حياتهما العملية، حيث سيمارسان وظائف خاصة لكسب دخلهما الخاص، ويصبحا مستقلين ماليا، بينما يواصلان القيام بواجبات الملكة إليزابيث، وعندما تم الإعلان عن ذلك، اتُهم الزوجان بإغضاب أفراد العائلة المالكة بسبب خطتهم، وهو ما نفاه الزوجان، ونتيجة لذلك، تم الدعوة لعقد اجتماع طارئ في منزل الملكة ساندرينجهام في نورفولك حيث كانت تقضي الملكة إليزابيث الثانية إجازتها الشتوية، وحضر هاري الاجتماع بمفرده.

وبعد عقد الاجتماع في 13 يناير، عاد هاري إلى كندا وتم إصدار بيان من قصر باكنجهام نيابة عن الملكة إليزابيث في 18 يناير، لإخطار الجمهور بأن الأمير وزوجته ميجان سيتنحيان عن دوريهما بالكامل، اعتبارًا من مارس.

وقالت الملكة: "بعد أشهر عديدة من المحادثات والمناقشات الأخيرة، يسعدني أننا وجدنا معًا طريقة بناءة وداعمة للمضي قدمًا لحفيدي وعائلته، سيكون هاري وميجان وأرتشي دائمًا أفرادًا محبوبين جدًا في عائلتي".

وفي بيان العودة، قال هاري وميجان إنهما "ممتنان" للملكة، ويدركان أنهما "مطالبان بالتخلي عن واجباتهما الملكية".

وأوضحت أنه الدراما الوثائقية "هاري وميجان" التي عرضت عبر منصة "نيتفليكس"، تحدث الزوجان الملكيان لأول مرة عن الظروف المحيطة بقمة ساندرينجهام، بما في ذلك حقيقة أن ميجان لم تتم دعوتها للحضور.

وقالت للمشاهدين عن زيارتها القصيرة إلى بريطانيا مع هاري في يناير: "كان علي أن أعود، لأن آرتشي كان في كندا".

بينما قال هاري: "لم يتم الترتيب للقمة إلا بعد مغادرة ميج وعودتها إلى كندا"، مضيفًا: "كان من الواضح بالنسبة لي أنهم خططوا لها بحيث لا تكون حاضرة"، واستذكر الأمير ذكرياته "السعيدة" عن نشأته في ساندرينجهام، حيث كان يقضي كل عيد ميلاد مع الملكة.

وفيما يتعلق بالغرض من الاجتماع نفسه، قال هاري إنه ذهب لاقتراح نموذج العمل الذي أعلنه هو وميجان على موقعهما على الإنترنت، وهو طريقة نصف للداخل ونصف للخارج، لكنه واجه خمسة خيارات.

وقال: "كانوا جميعًا يقتصرون على إما البقاء في المملكة المتحدة والعائلة المالكة أو الخروج، قلت لهم إني لدي خياري الخاص، وفي الأخير اتفقنا على أن عملي يكون لدعم الملكة فقط، لقد أصبح واضحًا جدًا بسرعة كبيرة أن هذا الهدف لم يكن مطروحًا للمناقشة أو النقاش".

وليام غاضب بشدة بسبب أخيه

وأوضحت المجلة أن خلال الاجتماع كان الأمير ويليام غاضب بشدة من قرارات شقيقه الأصغر، وكذلك والده الملك تشارلز، حيث تحول الأمر لما أشبه بالعراك بين الشقيقين، فصرخ ويليام بقوة في وجه شقيقه، واعترض الملك على قرارات هاري، بينما كانت تراقب الملكة الجميع في صمت.

وتابعت أن أكثر ما أزعج هاري من قرار التنحي عن الواجبات الملكية وترك العائلة، هو انفصاله وللمرة الأولى عن شقيقه الأكبر، حيث اضطر الثنائي للوقوف على طرفي الأزمة، فاختار هاري التشهير بالعائلة وفضح أسرارها، بينما اختار ويليام الحفاظ على الإرث.

في مذكراته، سبير، التي نُشرت بعد ثلاث سنوات من قمة ساندرينجهام في 10 يناير 2023، تحدث هاري عن مزيد من التفاصيل حول الاجتماع.

وفي فبراير 2021، أعلن قصر باكنجهام أنه بعد فترة سماح مدتها عام، لن يعود هاري وميجان إلى الحياة كأفراد من العائلة المالكة، وفقًا للتفاهمات التي تم التوصل إليها في قمة ساندرينجهام.