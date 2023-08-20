لقاء مرتقب.. صفقة لإنهاء الخلافات بين الأمير هاري والعائلة المالكة بشروط

أكدت مجلة "أوك" (ok) الأمريكية، الكشف عن الموعد الدقيق الذي من المرجح أن يجتمع فيه الملك تشارلز والأمير هاري لإجراء "محادثات صلح"، لكن من غير المتوقع أن تكون ميجان ماركل حاضرة الاجتماع، وفقًا لمصدر مطلع.

وبحسب ما ورد، من المقرر أن يعود الأمير هاري البالغ من العمر 38 عامًا، إلى منزله في كاليفورنيا عبر لندن الشهر المقبل عندما تنتهي ألعاب Invictus Games المقامة في ألمانيا.

اجتماع في لندن وشروط للمصالحة

وأضافت المجلة الأمريكية، أنه في غضون ذلك، من المقرر أن يعود الملك، البالغ من العمر 74 عامًا، من إجازته الصيفية في بالمورال في منتصف سبتمبر، ما يعني أن الملك وابنه الأصغر سيكونان في العاصمة البريطانية لندن في نفس الوقت.

وتابعت أنه على هذا النحو، يُعتقد أن الملك ونجله يمكن أن يلتقيا مع بعضهما البعض على أمل تخفيف التوترات داخل العائلة المالكة، بعد إصدار مذكرات دوق ساسكس المتفجرة سبير، وسلسلة وثائقية عبر منصة نيتفليكس له ولزوجته ميجان ماركل، حيث شن هاري هجوم حاد على عائلته وزوجة أبيه الملكة كاميلا باركر.

أفاد مصدر بأن الموظفين يخططون لـ "محادثات السلام" المقرر إجراؤها في 17 سبتمبر، قبل رحلة الملك إلى فرنسا في 20 سبتمبر.

وقال المصدر: "من المقرر أن يعود الملك تشارلز إلى لندن من بالمورال في منتصف سبتمبر المقبل، وهو موعد انتهاء رحلة هاري لحضور دورة الألعاب".

وتابع: "قام الملك بإعادة جدولة زيارة رسمية إلى فرنسا في 20 سبتمبر، لذلك لديه بضعة أيام يقضيها في لندن للقاء ابنه، يحاول الموظفون ضبط التفاصيل للقاء مريح خال من أي أزمات".

وأضاف المصدر أن الملك تشارلز منزعج أيضًا من الادعاءات التي أدلى بها ابنه في مذكراته سبير - لا سيما تلك المتعلقة بزوجته الملكة كاميلا، حيث شعر أن هاري ضحى بسمعة زوجته أمام الرأي العالم الدولي.

وقالوا "إذا جرت المحادثات، سيوضح الملك أنه لن يكون هناك على الإطلاق أي حديث في وسائل الإعلام عن شؤون العائلة المالكة".

وأوضحت المجلة الأمريكية، أنه على الرغم من أنه يقال إن ميجان برفقة هاري في Invictus Games، إلا أن المصدر قال إنه "من غير المرجح أن يتم تضمينها في أي محادثات سلام تجري بين هاري ووالده الملك".

في وقت سابق من هذا العام، أعرب مطّلعون آخرون عن اعتقادهم بأن المصالحة بين هاري والأمير وليام ووالدهم ستكون قريبًا.