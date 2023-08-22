مجلس السلام والأمن بالاتحاد الإفريقي: نرفض أي تدخل خارجي

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي يرفض أي تدخل خارجي من قبل أي طرف أو أي دولة خارج القارة في شؤون السلام والأمن في إفريقيا.

التعليق الفوري لمشاركة النيجر في جميع أنشطة الاتحاد

وقرر مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، التعليق الفوري لمشاركة النيجر في جميع أنشطة الاتحاد.

وتابع مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي: “ندعم إجراءات إيكواس لاستعادة النظام الدستوري في النيجر”.

وأردف: "ندرس قرار "إكواس" تحضير قوات لنشرها في النيجر، والمفوضية الأفريقية ستقيم تداعياته".