مراسل "القاهرة الإخبارية": قمة بريكس تسعى إلى إعلاء صوت دول الجنوب

قال أحمد بشتو، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في لجوهانسبرج، إن قمة "بريكس" ستنطلق اليوم بعاصمة جنوب إفريقيا تسعى إلى إعلاء صوت دول الجنوب، كما تسعى الدول الأعضاء لتوسيع عضوية المجموعة، خاصة أن هناك 19 دولة تريد الانضمام إلى بريكس وفق شروط الأعضاء.

وأضاف مراسل القناة، أن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، وصل منذ قليل إلى جوهانسبرج للمشاركة بالقمة ممثلًا لروسيا، العضو المؤسس لهذا التكتل، وبديلًا عن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي تعذر حضوره ومشاركته في هذه القمة.

تطورات العمل البنكى

وأشار إلى أن الاجتماعات التمهيدية الخاصة باجتماعات مسئولي الزراعة في دول الـ"بريكس" بدأت منذ قليل، ومن المُقرر أن يعقد بعدها اجتماعات لمسئولي البنوك في التكتل؛ لمناقشة تطورات العمل البنكي والمالي بين دول المجموعة.

وتابع: وسوف يكون الاجتماع الأبرز في الساعة الرابعة وعشر دقائق بتوقيت جوهانسبرج، سيضم رؤساء التكتل، الرئيس الجنوب الإفريقي، والرئيس البرازيلي، ورئيس الوزراء الهندي، ووزير الخارجية الروسي، وسيكون اجتماعًا مهمًا تمهيدًا لاجتماعات قادمة في اليومين المقبلين.

وتنطلق اليوم قمة مجموعة "بريكس"، والتي تتألف من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، في جوهانسبرج، بمشاركة ما يزيد على 40 من رؤساء ومسئولي الحكومات، في مهمة تستهدف في المقام الرئيسي إنهاء سيطرة الدولار الأمريكي على الاقتصاد العالمي، وإعادة تشكيل ديناميكيات تؤكد تأثير الاقتصادات الناشئة على الساحة الدولية.