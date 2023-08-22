الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عميد السن عين شمس تستعرض تاريخ الكلية بحضور وفد مؤسسة اليابان بالقاهرة

سلوى رشاد
سلوى رشاد

استقبلت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، وفد مؤسسة اليابان بالقاهرة، برئاسة أيومي هاشيموتو،  مديرة مؤسسة اليابان مكتب القاهرة، ويرافقها كينتو أونوديرا، نائب مديرة مؤسسة اليابان مكتب القاهرة، يوسْكِيه ياماؤوكا، الخبير الياباني الجديد والمتخصص في تعليم اللغة اليابانية، وبحضور د.محمد عشيبة، المدرس بقسم اللغة اليابانية.

وخلال اللقاء استعرضت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، تاريخ كلية الألسن نشأتها في عهد محمد على الكبير، مؤسس الدولة المصرية الحديثة واعتمادها بشكل موسع لإتقان اللغات العالمية كركن أساسي لتطوير الدولة المصرية وإرساء قواعد سطوتها الإقليمية وتعزيز وجودها العالمي في مختلف المجالات.

بوابة الثقافات

وتابعت حديثها لافتة إلى أن ما بين إنشاء مدرسة الألسن عام ١٨٨١ وحتى اعتماد كلية الألسن بجامعة عين شمس البرامجي عام ٢٠٢٣ يوجد تاريخ كبير تشهد له مؤسسات التعليم على مستوى العالم، مؤكدة أن كلية الألسن لا تزال بوابة الثقافات بين مشرق ومغرب الكرة الأرضية، ولا تألو جهدًا الكلية في مواكبة التطورات العالمية واستحداث برامج متخصصة تستهدف تقديم خريج متميز قادر على الخوض في سباق سوق العمل في شتى المحافل الدولية.

وجاء اللقاء بمناسبة وصول السيد يوسْكِيه ياماؤوكا،  الخبير الياباني الجديد إلى مصر وتسلمه العمل بالكلية لمدة سنتين باعتباره خبير ياباني موفد من مؤسسة اليابان مكتب القاهرة للعمل مدرسا للغة اليابانية بالكلية.

كذلك تطرق الحديث بين الجانبين  لمناقشة مجالات التعاون بين الكلية متمثلة في قسم اللغة اليابانية وبين مؤسسة اليابان مكتب القاهرة فيما يخص إيفاد الخبراء في مجالات اللغة اليابانية والأدب الياباني إلى الكلية، ولمناقشة الترتيبات الخاصة بإجراء اختبار الكفاءة في اللغة اليابانية (JLPT) في ديسمبر القادم بالكلية للمرة الثالثة على التوالي، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بدعم تعليم اللغة اليابانية وتعزيز النشر الدولي لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

كلية الالسن اليابان جامعة عين شمس

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