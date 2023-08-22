وكيل "تعليم دمياط": لا شكاوى من امتحاني الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة

قال المهندس علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، أن غرفة عمليات متابعة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم، لم تتلق أية شكاوى بخصوص امتحان اليوم الثلاثاء، حيث يؤدي الطلبة امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء، مؤكدا أن منال عوض، محافظ دمياط، تتابع باستمرار سير العملية الامتحانية من خلال عمليات المحافظة.

وأوضح وكيل الوزارة أن الغرفة تابعت منذ الصباح الباكر بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية، ورئيس اللجنة الثلاثية، وصول الأسئلة إلى جميع اللجان البالغ عددها ٧ لجان على مستوى المحافظة، في الوقت المحدد وسط إجراءات أمنية ودخول الطلاب للجان في سهولة ويسر وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأضاف عبدالرؤوف أنه أدى امتحان الاقتصاد ٣١١ طالبا وطالبة وامتحان الإحصاء ٣١١ طالبا وطالبة، فيما قامت لجان السير وأعضاء الأمن بلجان الامتحانات بالتأكد من عدم تمكن أي طالب من الدخول بأية وسيلة غش إلى اللجنة التى يؤدي فيها الامتحان.

أعلى درجات الاستعداد لبداية امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بدمياط

ووجه المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التعليم بدميـاط، باتخاذ أعلى درجات الاستعداد لبداية امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة.

وشدد وكيل الوزارة على توفير بيئة امتحانية مناسبة، من حيث نظافة لجان الامتحانات وصلاحية المرافق ودورات المياه ومحيط المدارس والتأكد من وجود التهوية والإضاءة الجيدة باللجان.

وأوضح أن اللجان المختصة بمراجعة جهازية اللجان المقرر إقامة امتحانات الدور الثاني بها، انتهت من التأكد من سلامة المقاعد ووجود مراوح مثبتة على الحوائط لتوفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات.

وأضاف أن الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تتابع خطوة بخطوة كافة الاستعدادات والاجراءات التأمينية بالتنسيق مع مديرية أمن دمياط، لتوفير التأمين المناسب بكل لجنة، وتأمين ممرات السير ومركز توزيع أسئلة الامتحانات وإخطار مجالس المدن وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات ومديرية الصحة ومرفق الإسعاف، لعمل اللازم.