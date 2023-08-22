"القاهرة الإخبارية" تكشف أهمية “قمة بريكس” لمجموعة دول الاقتصاد العشرين G20

عرضت فضائية «القاهرة الإخبارية» تقريرا عن تعريف «قمة بريكس» وأهميتها ومنافستها لمجموعة دول الاقتصاد العشرين G20.

وقال التقرير إن بريكس تكتل يعرف كبديل للكيانات السياسية والاقتصادية الدولية الحالية؛ حيث تعد رمزا للاقتصادات الأسرع نموا حول العالم، ويسعى إلى تعزيز نفوذه في مواجهة الهيمنة الأمريكية على الاقتصاد وفقا ما يقول المراقبون.

وأشار إلى أن جنوب إفريقيا تستضيف الدورة الحالية من قمة “بريكس” والتي تهتم بالقضايا التنموية لقارة إفريقيا، بجانب طلبات الانضمام للتكتل فضلا عن طرح عملة مشتركة.

وأوضح أن بريكس تستهدف تعزيز دورها كتحالف اقتصاديا يتمتع بمجموعة من المزايا التي تؤهله لمنافسة مجموعة السبع بما يتسق مع الأهداف الرئيسية التي أنشأ من أجلها ككيان يسعى لخلق توازن للاقتصاد العالمي.

وأكد أن بريكس تفوقت على دول مجموعة السبع الأكثر تقدما في العالم، وذلك بعد أن وصلت مساهمة بريكس إلى 31.5% في الاقتصاد العالمي مقابل 30.7% لقوة السبع الصناعية، وفي مطلع عام 2023 طرحت روسيا على لسان وزير الخارحية سيرجي لافروف مبادرة إنشاء عملة مشتركة في مواجهة هيمنة الدولار، وهو ما يحتاج لمزيد من الوقت.