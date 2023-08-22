الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حازم الجندي يطالب بضوابط خاصة لمنظومة تدريب المعلمين

النائب حازم الجندي
النائب حازم الجندي

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، على أهمية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواصلة التركيز على تطوير الكوادر البشرية ومنظومة المعلمين، في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة بالاهتمام بالتعليم بعناصره كافة، وخاصة العنصر البشري، وإيلائه الأهمية التي تليق به باعتباره أساس بناء الشخصية وتكوين الإنسان،  مؤكدا على أهمية الجهود المبذولة من جانب الدولة خلال السنوات الماضية من أجل تطوير المنظومة التعليمية.

ضوابط خاصة لمنظومة تدريب المعلمين 

وقال "الجندي" في تصريحات له اليوم، إن منظومة المعلمين يجب أن تخضع لقواعد رفيعة المستوى للانتقاء والتأهيل، تقوم على معايير الموضوعية والتجرّد، والكفاءة والتميز، والجدية والتفوق العلمي والشخصي والنفسي، وهو ما يساهم في تعزيز جهود إصلاح الجهاز الإداري للدولة، ويسهم في تطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، مطالبا بتعزيز جهود دعم الكوادر البشرية من المعلمين، وحسن انتقائهم وتوفير الأعداد المناسبة منهم بما يتوافق مع أعداد الطلاب، لمواجهة العجز المستمر في المعلمين والذي يعد من التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية.

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تأهيل مديري المدارس

كما طالب عضو مجلس الشيوخ، لتوفير التدريب اللازم لرفع قدراتهم، إلى جانب  تأهيل مديري المدارس، بما يتوافق مع أعلى المتطلبات الفنية والشخصية، الواجب توافرها في حاملي  هذه المسئولية الكبيرة، مؤكدا أن هذه الأمور ستكون ركيزة أساسية في تحسين جودة التعليم وضمان توفير تجربة تعليمية متميزة للطلاب، باعتبار المعلم أحد الأعمدة الأساسية في المنظومة.

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تعزيز قدرات الطلاب 

وأوضح النائب حازم الجندي، أنه في ظل التقدم التكنولوجي الهائل في العالم، يجب أن يكون  التدريب متعدد الجوانب ويشمل أيضا استخدام التكنولوجيا في التعليم، وتطوير مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات، وتعزيز قدرات الطلاب على التعلم الذاتي، وخلق  بيئة تعليمية تشجع على التفكير الإبداعي والابتكار، حيث يمكن للمعلم أن يلعب دورًا محوريًا في هذا الأمر، مؤكدا أن  أن الاستثمار في تطوير المعلمين ليس فقط يؤثر إيجابيًا على جودة التعليم وأداء الطلاب، بل يسهم في خلق جيل قادر على البناء والنهضة وتنفيذ خطط التنمية.

30 مليون سائح التوجه الاستراتيجي الرئيس عبدالفتاح السيسي الكوادر البشرية المهندس حازم الجندي تطوير المنظومة التعليمية

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