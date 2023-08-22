الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلي يُعلن عن القميص الجديد لموسم 2023 - 2024

الأهلي
الأهلي

أعلن النادي الأهلي عن قميص الفريق الجديد للموسم الرياضي 2023-2024، استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد بداية من شهر سبتمبر المقبل.


ونشرت صفحة النادي الأهلي الرسمية عبر منصة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو للإعلان عن القميص الجديد للفريق.


وظهر عدد من لاعبي فريق الأهلي لكرة القدم أثناء الإعلان عن القميص الجديد والذي تضمن عودة كلمة نادي القرن إلى قميص الأهلي بالإضافة إلى تعديل اللوجو الخاص بالنادي.

وعلقت صفحة الأهلي الرسمية:"إمبارح والنهاردة وإلى الأبد، إليكم القميص الأساسي للنادي الأهلي لموسم 23-24".

 

النادي الأهلي موسم2023-2024 قميص الأهلي الجديد الدوري الممتاز الدورى المصرى

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