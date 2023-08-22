"مرعي البريمو" و"ع الزيرو" يتنافسان على المركز الرابع بشباك تذاكر السينما

حقق فيلمي “مرعي البريمو” للنجم محمد هنيدي و“ع الزيرو” بطولة النجم محمد رمضان، إيرادات متقاربة للغاية ضمن حصيلة إيرادات الأفلام المعروضة بدور العرض السينمائي في مصر.

وتنافس الفيلمين على احتلال المركز الرابع في قائمة إيرادات أفلام السينما لموسم صيف 2023، بعد أن احتل فيلم “العميل صفر” المركز الأول و“وش في وش” المركز الثاني.

إيرادات فيلم مرعي البريمو

وحقق فيلم مرعي البريمو للنجم محمد هنيدي وغادة عادل أمس الاثنين إيرادات بلغت 189.903 ألف جنيه.

وتدور قصة الفيلم في إطار كوميدي حول شخصية "مرعي البريمو" بائع البطيخ الذي يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية، التي تضطره للسفر إلى سهل حشيش مع عائلته.

فيلم "مرعي البريمو" من بطولة محمد هنيدي، غادة عادل، أحمد بدير، لطفي لبيب، علاء مرسي، إنجي علي، محمد محمود، علاء زينهم، فكرة سينمائية محمد هنيدي، وسيناريو إيهاب بليبل، وموسيقى تصويرية خالد حماد، وإخراج سعيد حامد.

إيرادات فيلم ع الزيرو

وحقق فيلم "ع الزيرو" للنجم محمد رمضان ونيللي كريم إيرادات قدرت بـ189.194 ألف جنيه في شباك التذاكر المصري أمس الإثنين.

تدور أحداث فيلم "ع الزيرو" حول الحب اللا محدود بين أب وابنه، ويلعب دورهما النجم محمد رمضان والنجم الطفل منذر مهران، الذي ظهر سابقًا مع محمد رمضان في فيديو أغنية مصباح علاء الدين، و يناقش الفيلم قضية هامة، إذ يتطرق إلى قضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعى إنسانى تشويقي.



أبطال فيلم ع الزيرو

فيلم "ع الزيرو" بطولة مجموعة من كبيرة من النجوم، منهم، نيللي كريم وجومانا مراد وإسلام إبراهيم، ويصوّر قصةً مؤثرة عن الكفاح والسعي الدؤوب والمدى الذي يصل إليه أب عازب لإنقاذ ابنه الذي يعاني من مرض عضال، والفيلم من إخراج محمد جمال العدل وتأليف مدحت العدل، وشارك في إنتاجه العدل جروب و استديوهات فوكس.