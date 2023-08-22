الإصلاح الزراعى بالبحيرة يدشن حملة للنهوض بمحصول القمح لتأمين الغذاء

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بضرورة التواجد الميداني والتلاحم مع الفلاحين لحل مشاكلهم على أرض الواقع حتى يشعر الفلاح بأنه في وجدان وعقل الدولة، وأن القطاع الزراعي بالبحيرة هو ملف أمن قومي يحتاج لتكاتف الجهود ليحيا المواطن حياة كريمة أحد أهم أهداف الجمهورية الجديدة، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشارت الدكتورة نهال بلبع إلى أنه في ظل هذا الإطار تم انطلاق أولى ندوات الإصلاح الزراعي بالبحيرة اليوم بالتنسيق مع مركز البحوث الزراعية.. حيث تم عقد أولى الندوات الإرشادية بجمعية مرتانا التابعة لمنطقة أبو المطامير إصلاح زراعي البحيرة وبحضور منطقتي أبوالمطامير والنوبارية حسب الجدول المعد مسبقا.. حاضر الأستاذ الدكتور صبحي عبدالدايم مدير الحملة القومية للقمح بمحافظة البحيرة، مؤكدا أنه سيتواصل مع الفلاحين علي أرض الواقع، وأوصى بضرورة إدخال نظم الزراعة الحديثة وزراعة القمح علي مصاطب لتوفير المياة والتقاوي والأسمدة والوقود مع التسوية الجيدة للتربة وإضافة السوبر فوسفات مع الخدمة والزراعة بالسطارة واستخدام التقاوي حسب الخريظة الصنفية، أصناف جيزة 171 وسخا 95 وسدس 14 ومصر 3 مع ضرورة أخذ التقاوي من الجمعية الزراعية.

وأكد المهندس كامل غانم، مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي بالبحيرة، أن الإصلاح الزراعي بقيادة الدكتور حسن الفولي تبني مبادرة لزيادة المساحة المنزرعة من القمح، وكذلك زيادة الإنتاجية والعمل على عودة الدورة الزراعية اختياريا لما لها من أهمية وفائدة، كما أكد مداومة النزول إلى الفلاح في حقله للعمل على حل مشاكله وعودة دور الإرشاد الزراعي، وأكد الحضور أن الجمعية الزراعية هي بيت الفلاح وهناك تكامل وتنسيق بين جهاز الجمعية والفلاح.

وأكد مدير مديرية الإصلاح الزراعي بالبحيرة أن الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، تولي الملف الزراعي اهتماما شديدا ودائمًا تؤكد ضرورة التنسيق بين البحوث الزراعية والري وقطاع الزراعة لتوصيل معلومة جيدة للفلاح يستفيد منها وتعود بالنفع علي البلاد التي كانت وستظل سلة غذاء العالم.. كما وجه الدكتور حسن الفولي مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بضرورة عمل برامج مكثفة لتوعية الفلاحين بأهمية التوسع في زراعة القمح ولا يجب أن نظل تحت رحمة التقلبات الدولية ..وأكد غانم أن مصر بلد زراعي، وأن محافظة البحيرة وفي القلب منها مديرية الإصلاح الزراعي تمثل الركيزة الأساسية للقطاع الزراعي في مصر.