أسعار زيت الطعام اليوم الثلاثاء 22-8-2023

شهدت أسعار زيت الطعام اليوم الثلاثاء، حالة من الاستقرار في جميع الأنواع، لدى تجار الجملة، عقب تسجيل هبوط ملحوظ في بعض الأنواع (الأولين - الصويا)، بنحو 300 إلى 500 جنيه، خلال تعاملات أمس.

وخيم الهدوء والثبات لدى المستهلك خلال التعاملات، إذ تراوح ما بين 62 إلى 125 جنيهًا، حسب نوع وزنة كل زجاجة.

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن احتياطي الزيت يكفي 3.9 شهر، منوهًا بأن مصر تستورد نحو 97% من احتياجاتها.

ولفت إلى أن أسعار زيت عباد خلال الفترة الماضية شهدت تراجعات، فيما شهدت أسعار الفول الصويا ارتفاعات.

أسعار زيت الطعام اليوم

استقر سعر طن زيت الذرة الخام في السوق المحلي، عند 42,000 جنيه للطن ،وثبت سعر زيت الذرة المكرر، عند 50,000 جنيه للطن،و سعر طن زيت الصويا المكرر، ثباتًا في قيمته، مسجلًا 47,000 جنيه للطن، وثبتت أسعار زيت عباد الشمس المكرر، عند مستوى 49,000 جنيه للطن وثبت سعر زيت الأولين، مسجلًا 47,500 جنيه للطن.

سعر الزيت للمستهلك

وبلغ سعر زيت ذرة "700 مل" نحو 62 جنيهًا، وسجل سعر زيت ذرة "1" لتر 70 جنيهًا، وزيت عباد 2.25 لتر 125 جنيهًا، وزيت ذرة "750 مل" 50 جنيهًا، وسعر زيت "700 مل" 42 جنيهًا، وزيت خليط "1" لتر 62 جنيهًا، بينما سجل سعر زيت عباد 1.6 لتر 82 جنيهًا.

سعر الزيت التمويني

وتطرح وزارة التموين زجاجة الزيت على بطاقة الدعم التمويني بسعر 30 جنيها وتقوم بطرح الزجاجة في المجمعات الاستهلاكية حر بـ35 جنيها.