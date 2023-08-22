الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

تفاصيل زيارة البابا تواضروس الثانى لدولة المجر

زيارة قداسة البابا
زيارة قداسة البابا تواضروس الثاني لدولة المجر

شهدت زيارة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إلى المجر عدة لقاءات وفعاليات هامة كان أبرزها استلامه للدكتوراة الفخرية، وفي هذا التقرير نستعرض أبرز أنشطة البابا خلال الساعات الماضية بالمجر.

• استلام قداسة البابا الدكتوراة الفخرية من جامعة بازمان بيتر الكاثوليكية.

• إلقاء البروفيسور توشكا لاسلو أستاذ اللغة العربية بجامعة بودابست كلمة خلال احتفالية تسليم قداسة البابا الدكتوراة الفخرية، تحدث خلالها عن مسيرة قداسته.

• إلقاء قداسة البابا كلمة خلال الاحتفالية، عبر خلالها عن اعتزازه بتسلم هذه الدكتوراة من جامعة بازمان بيتر.

• انعقاد مؤتمر صحفي لقداسة البابا بجامعة بازمان بيتر المجرية عقب تسلم قداسته درجة الدكتوراة الفخرية، بحضور شاميين چولت نائب رئيس مجلس الوزراء ونائب عميد كلية الآداب بالجامعة.

• إلقاء قداسة البابا كلمة خلال المؤتمر الصحفي عبر بها عن سعادته بزيارة هذه الجامعة العريقة.

• إلقاء نائب عميد كلية الآداب كلمة خلال المؤتمر الصحفي عبر بها عن فخره أن يكون قداسة البابا الدكتور الفخري لكلية الآداب بالجامعة.

• استقبال كاتلين نوڤاك رئيسة جمهورية المجر لقداسة البابا بالقصر الجمهوري في العاصمة المجرية.

• لقاء قداسة البابا بنيافة الأنبا برنابا أسقف تورينو وروما، الذي قدم لقداسته تقريرًا عن إيبارشية جنوبي ألمانيا ودير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ.

• لقاء قداسة البابا بسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، في بهو فندق الإقامة بالعاصمة المجرية بودابست.

• صلاة قداسة البابا عشية عيد السيدة العذراء بكنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالعاصمة المجرية بودابست، وإلقاء عظة عن فضيلة الاحتواء في حياة السيدة  العذر مريم.

ومن جهته، هنأ القس رفعت فكري سعيد، رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بسنودس النيل الإنجيلي الأمين المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط، في بيان له، قائلًا: "قداسة البابا المعظم الأنبا تاوضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية يسعدني أن أهنئ قداستكم  بحصولكم على الدكتوارة الفخرية من جامعة بازمان بيتر المجرية". 

وتابع: "فأنتم ياقداسة البابا تستحقون كل تقدير وعرفان لما تقدمونه من حب وتفان وبذل وعطاء من أجل خدمة الإنسان، أصلي أن يحفظكم الرب القدير ويقويكم ويقودكم من نجاح لنجاح، وإلى الأمام دائمًا".

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