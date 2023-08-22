الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"النقل السورية": إصابة عسكرى وخسائر مادية فى العدوان الإسرائيلى على دمشق

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على دمشق

أعلنت وزارة النقل السورية، أن العدوان الإسرائيلي الذي استهدف نقاط في محيط العاصمة دمشق في وقت متأخر من مساء الإثنين، أدى إلى إصابة عسكري سوري، ووقوع خسائر مادية.

وقالت الوزارة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": إنه "حوالي الساعة 05 / 23 من مساء 21 / 8 / 2023 نفذ الـعدو الإسرائـيلي عـدوانًا بصـواريخ موجهة من اتجاه الجـولان السـوري المـحتل، مستهدفًا بعض النقاط في محـيط مدينة دمشق، وأدى العـدوان إلى إصابة عسـكري بجـروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

في غضون ذلك، ذكرت جريدة الوطن السورية، أن مطار دمشق الدولي يعمل كالمعتاد ولم يتعرض لأي أضرار جراء العدوان الإسرائيلي.

وكانت قناة "الإخبارية" السورية، أفادت قبل قليل، بأن عدوانًا إسرائيليًا استهدف مساء الإثنين، محيط العاصمة دمشق، فيما أكدت  الوكالة السورية للأنباء "سانا" سماع دوي انفجار في محيط دمشق، لافتة إلى أنه يجري التحقق من طبيعتها.

وأشارت وكالة "سانا" إلى أن "وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق".

جاء ذلك بعد أسبوعين من استهداف مماثل للعاصمة دمشق إدى إلى مقتل 4 عسكريين وإصابة 4 آخرين، ووفقًا لما نقله التلفزيون السوري حينها عن مصدر عسكري، فإن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت "حوالي الساعة 2:20 من فجر السابع من أغسطس، لصواريخ إسرائيلية من اتجاه الجولان السوري المحتل تستهدف بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

وقال المصدر العسكري: "قد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، ما أدى إلى استشهاد أربعة عسكريين وإصابة أربعة آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

وزارة النقل السورية
وزارة النقل السورية
​وزارة النقل السورية العاصمة دمشق عدوان إسرائيلي خسائر مادية إصابة عسكريا

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