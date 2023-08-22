مقررة المجلس القومى للمرأة بالشرقية تشارك فى احتفالات عيد العذراء

أعربت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، عن سعادتها للمشاركة فى احتفالات الأقباط، بعيد السيدة العذراء ، قائلة إن عضوات ومقررة الفرع دائمي الحرص على مشاركة الأقباط احتفالاتهم بصفة دائمة.



وأضافت “عطية”، فى تصريحات لـ"الدستور"، أن احتفالات عيد السيدة العذراء تبعث البهجة فى النفس، وأن السيدة مريم البتول هي رمز للمسلمين يقدسوه ويحترموه كما يقدسه ويحترمه الأقباط.

وتوجهت الدكتورة عايدة عطية بالشكر للأنبا تيموثاوس وكهنة الكنيسة لحسن استقبالهم، معربة عن رايط الود والإخاء المتواجد بين عضوات المجلس والاقباط فى كافة المناسبات الدينية والاجتماعية.

وأدى أقباط محافظة الشرقية صلوات عشية عيد انتقال السيدة العذراء بكنيسة السيدة العذراء والقديس ماريوحنا الرسول "مطرانية الزقازيق ومنيا القمح".

وترأس قداس الصلاة الأنبا تيموثاوس أسقف إيبارشية الزقازيق ومنيا القمح وكهنة المطرانية، وابتهج آلاف الحضور الذين احتشدوا في قاعة الكنيسة وساحتها الخارجية، أثناء زفة السيدة العذراء بالأيقونات والصلبان، وأطلقت السيدات الزغاريد فيما ابتهج الأطفال والشباب والفتيات الذين سارعوا للمس أيقونات السيدة العذراء نيلا للبركة.

وحضر صلاة العيد النائبة هناء أنيس عضو مجلس النواب وعضوات المجلس القومي للمرأة بالشرقية، على رأسهم الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، وآلاف من أقباط الأرثوذكس بمحافظة الشرقية.

وشهد الاحتفال حالة من الاستنفار الأمني المكثف من قبل قوات الشرطة والتي انتشرت على البوابات لتأمين الاحتفالات، كما شهدت كنيسة السيدة العذراء والقديس ماريوحنا الرسول للأقباط الأرثوذكس “مطرانية الزقازيق ومنيا القمح”، عددا من الأنشطة والفعاليات الاحتفالية، بمناسبة صيام السيدة العذراء.

وبدأت صيام السيدة العذراء كعادتها السنوية في اليوم السابع من شهر أغسطس، وهو موعد بداية صوم السيدة العذراء مريم، وتم الصيام لمدة خمسة عشر يوما، ليتم الاحتفال بعيد العذراء فى الثانى والعشرين من شهر أغسطس الجارى