رفعت سيد أحمد يرصد لـ"الشاهد"تاريخ بداية عنف الإخوان

قال الكاتب والباحث الدكتور رفعت سيد أحمد، المتخصص في شئون الحركات الإسلامية، إن عنف الإخوان بدأ من النصف الثاني من الثلاثينات مع الجوالة، ومنا بعض الظواهر التي تبدو في ظاهرها خيرًا ولكن باطنها عنف.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن جماعة الإخوان أنشأت التنظيم الخاص بها وقالوا إنه لمقاومة الاحتلال، والشاهد أن 90% من ضحاياه مصريين في مواقع مؤثرة مثل أحمد ماهر، والنقراشي باشا، وأحمد الخازندار، حتى هم مع بعضهم بتفجير الإخواني سيد فايز، بوضع القنابل له في حلوى المولد.

وتابع أن البعض قال إن العنف مع حسن البنا وصراعه مع بعض المؤسسين للجماعة، مؤكدًا أن الإخوان قاموا بالكثير من أعمال العنف بفترة حسن البنا، والذي كان يحمل أفكار عنف وتغيير بالقوة وليس بالديمقراطية، ومناورات سياسية شديدة المكر والدهاء.

وأشار إلى أن المنشقين عن الإخوان في تركيا أكدوا أن حسن البنا كان داعيًا للعنف واستخدام القوة مع المخالف والمعترض فالقصة ليست بالصورة الوردية.

تفاصيل البرنامج

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور .