مركز الحرية للإبداع يناقش "تقنيات السرد في أدب منير عتيبة"

يناقش مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، ندوة بعنوان مناقشة كتاب "تقنيات السرد في أدب منير عتيبة" للكاتبة دكتورة حنان الشرنوبي، وبحضور الناقد والأكاديمي الدكتور عبدالحميد خليفة، والناقد والأكاديمي الدكتور ثائر العذاري ويدير الندوة علاء أحمد فى تمام الساعة الخامسة عصر الأربعاء الموافق 23 أغسطس الجاري.

يعد منير عتيبة، قاص وروائي وناقد وشاعر مصري، مؤسس ومدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، رئيس تحرير سلسلة كتابات جديدة بالهيئة المصرية العامة للكتاب، نائب مقرر لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس الأعلى للثقافة، صاحب مشروع (تقرير الحالة السردية المصرية 2001-2020م) ومشروع مصر المبدعة (2015-2020م).

أصدر أكثر من 50 كتابًا في القصة والرواية والقصة القصيرة جدًا والشعر والنقد الأدبي وأدب الأطفال وغيرها. كتب عددًا من المسلسلات والتمثيليات والبرامج الإذاعية بالإذاعات المصرية وإذاعة صوت العرب من أمريكا.