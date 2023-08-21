الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بث مباشر حفل الفنانة إليسا بمهرجان العلمين

إليسا
إليسا

ينقل لكم موقع “الدستور”، بثًا مباشرًا لحفل الفنانة إليسا، بمهرجان العلمين، والذي تنقله شبكة تليفزيون الحياة، مباشرة، الليلة الإثنين، ضمن مهرجان العلمين الدولي المنعقد تحت شعار “العالم علمين”.

وتذيع شبكة تليفزيون الحياة في تمام العاشرة من مساء كل يوم فعاليات حفل أحد نجوم الفن والغناء بمهرجان العلمين الدولي.

يذكر أن شبكة تليفزيون الحياة قد أذاعت جميع حفلات نجوم الطرب والغناء المشاركون في فعاليات المهرجان، مثل محمد منير، وتامر حسني، ونانسي عجرم، وأحمد سعد، ومدحت صالح، وريهام عبدالحكيم، وغيرهم من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

لمشاهدة البث اضغط هنا.

إليسا حفل الفنانة إليسا مهرجان العلمين تليفزيون الحياة فعاليات المهرجان

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