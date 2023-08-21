كاتب صحفي: الجماعات الإرهابية في الساحل الأفريقي "صناعة غربية"

قال الكاتب الصحفي علي فاضل قديركي، إن الجماعات الإرهابية في الساحل الأفريقي صناعة غربية، لافتاً إلى أن هناك قوى غربية تسعى إلى زعزعة المنطقة وزعزعة أفريقيا من أجل تحقيق مكاسبها الخاصة.

أضاف قديركي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ملف اليوم" الذي يقدمه الإعلامي كمال ماضي عبر قناة القاهرة الإخبارية أن منطقة مالي على سبيل المثال بها حركة أنصار الدين، وحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، وحركة الشباب المجاهدين في الصومال وجماعة بوكو حرام في نيجيريا، كما يوجد كذلك في تشاد في حدودها مع دولة نيجيريا، جماعات إرهابية تسعى دومًا إلى زعزعة الاستقرار في تلك المنطقة.

وأوضح أنه من خلال قوة وعزيمة الجيش التشادي، استطاع أن يقضي على تلك الجماعات الارهابية في الحدود مع نيجيريا، لافتاً إلى أن هذه الحركات الإرهابية يدعمها الغرب بالعداد العسكري.