الإثنين 21 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب صحفي: الجماعات الإرهابية في الساحل الأفريقي "صناعة غربية"

الإرهاب
الإرهاب

قال الكاتب الصحفي علي فاضل قديركي، إن الجماعات الإرهابية في الساحل الأفريقي صناعة غربية، لافتاً إلى أن هناك قوى غربية تسعى إلى زعزعة المنطقة وزعزعة أفريقيا من أجل تحقيق مكاسبها الخاصة. 

أضاف قديركي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ملف اليوم" الذي يقدمه الإعلامي كمال ماضي عبر قناة القاهرة الإخبارية أن منطقة مالي على سبيل المثال بها حركة أنصار الدين، وحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، وحركة الشباب المجاهدين في الصومال وجماعة بوكو حرام في نيجيريا، كما يوجد كذلك في تشاد في حدودها مع دولة نيجيريا، جماعات إرهابية تسعى دومًا إلى زعزعة الاستقرار في تلك المنطقة. 

وأوضح أنه من خلال قوة وعزيمة الجيش التشادي، استطاع أن يقضي على تلك الجماعات الارهابية في الحدود مع نيجيريا، لافتاً إلى أن هذه الحركات الإرهابية يدعمها الغرب بالعداد العسكري. 

نيجيريا تشاد الحركات الإرهابية الساحل الأفريقي الارهاب في الساحل الافريقي

الأكثر قراءة

"عكاظ": رئيس اتحاد جدة فى لندن لحسم صفقة محمد صلاح

بث مباشر حفل الفنانة إليسا بمهرجان العلمين

موعد حفل محمد عدوية ومسلم ومحمود الليثي في مهرجان العلمين

«انتي مسحورة».. تأجيل محاكمة مدرس ومخرج بتهمة استدراج فتاة بمدينة نصر

خطة توطين صناعة النقل: 7 مصانع لعربات القطارات وأنظمة الإشارة

الجنايات تعاقب مزور الإجازات بالإسكندرية بالحبس والعزل من الوظيفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

إبراهيم داود

طه حسين بين المهنة والفن

منى رجب

آفاق جديدة لمستقبل الساحل الشمالى «الجميل»

وائل لطفي

مصر ومتلازمة الأخ الأكبر!

ماجد حبته

بيت التراث

الحسين عبدالرازق

نظرة لقانون البناء!

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

صور

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

قتيلة ومُصاب.. تفاصيل إطلاق النار على سيارة إسرائيلية بالقرب من جبل الخليل

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟