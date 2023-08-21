الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو جمعية الاقتصاد السعودى يوضح أهمية تجمع بريكس

جريدة الدستور

أكد فرحان الشمري، عضو جمعية الاقتصاد السعودي، أهمية تجمع بريكس وتأثيره على الاقتصاد العالمي: "هناك أكثر من 40 دولة ستكون حاضرة في قمة بريكس، إضافة إلى الكثير من الجمعيات وهو ما يعكس أهمة قمة مجموعة بريكس الـ15". 

أضاف الشمري، خلال مداخلة ببرنامج "المراقب" الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مجموعة بريكس تستحوذ على 40% من سكان العالم و30% من جغرافيا العالم، لافتاً إلى أنها تشكل خيارا لنظام عالمي جديد، حيث توجد بعض التقارير التي تشير إلى أنه في عام 2050م ستتبلور قوة اقتصادية ثانية. 

أشار إلى أن مجموعة دول بريكس تنافس الدول السبع  بشكل غير مباشر، كما أنها حققت تقدما وهو مؤشر إيجابي بالنسبة لدول مجموعة بريكس، لافتاً إلى أن انضمام المملكة العربية السعودية ومصر والدول العربية إلى مجموعة بريكس هو شيء جيد، فعلى سبيل المثال تسير المملكة العربية السعودية بخطة 2030 وأساس الخطة هو إيجاد بدائل للنفط، وهذه البدائل تعني منتجات وأسواق جديدة، بهدف الحصول على تسهيلات أكثر واستثمارات أكبر.

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