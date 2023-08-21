محافظ قنا يوافق على تقسيط توصيل المياه للمستثمرين بمجمع الصناعات الصغيرة بنجع حمادي

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، عن موافقته على الطلب الذي تقدم به المستثمرين والخاص بتقسيط قيمة مقايسة توصيل المياه وتسديد القسط الشهري من خلال كروت الشحن بصفة دورية، وكذلك الموافقة على تشغيل خط سرفيس يربط بين مدينة نجع حمادي ومجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بهوّ.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع عدد من المستثمرين بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المصانع بالمنطقة الصناعية بهوّ، وذلك للاستماع لمطالبهم وتذليل التحديات التي قد تقابلهم، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة من أجل النهوض بقطاع الصناعة والاستثمار كونه إحدى الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية الشاملة بالمحافظة، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقنا، ومحمد عزت مدير فرع هيئة التنمية الصناعية بقنا، وعبدالرحيم محمد مدير إدارة الإستثمار، ومحمود العمارى مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحسام مهنى رئيس عمليات برنامج ضمان مخاطر الائتمان التابع للبنك المركزي المصري، والمهندس محمد نصر مدير إدارة البيئة بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأضاف الداودي أنه تم التنسيق مع مديري الإدارات والفروع بإحدى البنوك، لتسهيل التمويلات المقدمة للمستثمرين وأصحاب المصانع بمجمع الصناعات بفائدة متناقصة بلغت 5% ، كما سيتم تمويل المشروعات الكبرى التى تتعدى مبيعاتها السنوية 50 مليون جنيه بفائدة متناقصة تبلغ 11%، فضلًا عن أنه تم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لمساعدة المستثمرين بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بهوّ للتسويق المجاني لمنتجاتهم على المواقع الإلكترونية وكذلك توفير امكانية التسجيل المجاني في المعارض الدولية والمحلية، وذلك تحت اشراف جهاز تنمية المشروعات بقنا، كما تم التنسيق مع شركة ضمان مخاطر الائتمان التابعة للبنك المركزي المصري لعقد دورة تدريبية مجانية للمستثمرين، للتدريب على برامج التسويق والإدارة والمحاسبة ومخاطر التشغيل، لافتًا إلى أن الأجهزة التنفيذية تعمل بكامل طاقتها للتيسير على المستثمرين والدفاع عن مصالحهم وإيجاد كافة الحلول الممكنة لمواجهة التحديات التي تواجههم، وذلك من خلق بيئة جاذبة للاستثمار وزيادة عدد المشروعات والمصانع والكيانات الاقتصادية لتوفر المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.