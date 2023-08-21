"ضغط الحياة".. طرق فعالة للتغلب على الإجهاد والقلق في الحياة اليومية

يعاني الكثيرون في حياتهم اليومية من مشاكل الإجهاد والقلق، والتي تؤثر بشكل سلبي على صحتهم النفسية والجسدية. إن ضغط الحياة الحديثة والتحديات التي نواجهها يومياً يتسبب في زيادة مستويات الإجهاد والقلق، ويؤثران على جودة حياتنا وقدرتنا على التمتع بالحياة بشكل عام.

يعتبر الإجهاد والقلق من الظواهر الشائعة في عصرنا الحديث، فالإجهاد يمكن أن يؤثر على الجسم والعقل، مما يؤدي إلى تدهور الحالة النفسية والصحية للشخص.

قد يتسبب الإجهاد المستمر في مشاكل متعددة مثل صعوبة التركيز، النوم غير المريح، الإرهاق المزمن، التوتر العصبي، وحتى الاكتئاب، وفقًا لما ذكرته الدكتورة صافيناز عبد السلام، استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية.

أوضحت "عبد السلام"، أن القلق، فهو شعور مستمر بالتوتر والقلق تجاه المستقبل والمشاكل المحتملة، حيث يمكن أن يؤدي القلق المستمر إلى عدم القدرة على التركيز، الإجهاد العاطفي، انخفاض الثقة بالنفس، وزيادة خطر حدوث مشاكل صحية مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

أكدت استشاري الطب النفسي، إن التغلب على الإجهاد والقلق في الحياة اليومية يتطلب العناية بصحتنا النفسية والجسدية، فمن خلال ممارسة الرياضة، وتنظيم الوقت، والاسترخاء، والتغذية السليمة، يمكننا تقليل مستويات الإجهاد والقلق وتعزيز صحتنا وجودتنا للحياة.

طرق فعالة للتغلب على الإجهاد والقلق في الحياة اليومية:

تنظيم الوقت: قم بتنظيم جدولك اليومي وحدد أولوياتك وقم بتحديد وقت للاسترخاء وممارسة النشاطات التي تسترخي بها نفسك مثل التأمل أو القراءة.

ممارسة الرياضة: قم بممارسة التمارين الرياضية بانتظام، فهي تساعد على تحسين المزاج وتقليل مستويات الإجهاد والقلق بشكل عام.

التغذية السليمة: تأكد من تناول وجبات غذائية متوازنة وصحية، لأن التغذية الصحية تلعب دوراً هاماً في تعزيز الصحة العقلية والجسدية.

الاسترخاء والتأمل: جرب تقنيات الاسترخاء المختلفة مثل التنفس العميق، اليوجا، والتأمل، فهذه التقنيات تساعد في تهدئة العقل وتقليل المشاعر السلبية.

الحفاظ على اتصال اجتماعي: تواصل مع الأصدقاء والعائلة، فالدعم الاجتماعي يمكن أن يكون عاملاً هاماً في التغلب على الإجهاد والقلق.

تحديد الأهداف الواقعية: حدد أهدافًا قابلة للتحقيق واحرص على تحقيقها بشكل تدريجي، ذلك يساعد على تقليل الشعور بالضغوط والقلق.

الاستراحة والنوم الجيد: حرمان النوم يمكن أن يزيد من مشاعر الإجهاد والقلق، حاول الحصول على قسط كافٍ من النوم على مدار الليل لتجديد طاقتك.