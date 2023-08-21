"صناعة الدواء" تكشف حقيقة نقص بعض أنواع الأدوية

قال د.جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء، إن أي دواء موجود في مصر يكون له 11 بديلًا على الأقل، مؤكدًا أن البديل به نفس الخامة والمادة الفعالة، أما المثيل فإنه يؤدي لنفس المفعول ونفس النتيجة.

وأضاف الليثي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الاسم التجاري من الممكن أن يكون غير موجود، لكن يوجد 11 اسمًا تجاريًا آخر لديه نفس المادة الفعالة.

سبب ارتفاع أسعار بعض الأدوية

عن رفع أسعار بعض الأدوية قال، إن هيئة الدواء لديها آلية بناء على طلب تتقدم به الشركات بسبب ارتفاع سعر الدولار، ومعظم مدخلات الأدوية مستوردة والأفيد للمريض أن يكون الدواء موجودًا، وعندما نرى ضرورة لتحريك السعر نحركه لنحافظ على وجود الدواء، حتى لا يلجأ المواطن للمستورد، والذي يصل سعره 10 أضعاف المنتج المحلي.

وتابع: أننا نحافظ على البعد الاجتماعي والمقدرة الشرائية، بحيث يكون الدواء متوفرًا باستمرار والأدوية متوفرة وموجودة، مؤكدًا أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مهتم بتأمين الأدوية للمواطنين.