الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كاتب صحفي يكشف جهود الدولة للاهتمام بأبناء وأسر الشهداء وتكريم الرئيس لهم

جمال عفيفي
جمال عفيفي

قال الكاتب الصحفي، جمال عفيفي، إن ضحايا الإرهاب من رجال الشرطة والقوات المسلحة، هم الذين قدموا أرواحهم فداء للدولة ولعملية التنمية الشاملة وما نعيشه الآن من حالة استقرار كان أمامها تضحيات كبيرة قدمها رجال القوات المسلحة والشرطة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا اليوم"، مع الإعلامية نانسي نور، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، دائمًا في كل مناسبة يشيد بالدور الذي قام به رجال القوات المسلحة وأن الشهداء من رجالها هم الأساس في التنمية الشاملة داخل الدولة المصرية بسبب معركتهم الشرسة ضد التنظيمات الإرهابية التي تسللت داخل الدولة.

 اهتمام الرئيس بأبناء الشهداء وأسرهم وتكريمهم

وتابع، أننا نرى اهتمام الرئيس بأبناء الشهداء وأسرهم وتكريمهم في يوم الشهيد والمحارب القديم، واحتفالات 6 أكتوبر، وفي عيد الفطر يلتقي مع أبناء الشهداء ويسعى لإسعادهم وأن الدولة كلها تهتم بهم بداية من الرئيس لأنهم أصبحوا أيقونة للدولة المصرية بسبب ما قام به أبائهم.

وأشار إلى أنه يوجد اهتمام بأبناء الشهداء في الناحية التعليمية والصحة والإسكان، وكل مجالات الدولة لأنه يجب أن يتم إنصافهم بشكل كبير جدًا.

ابناء الشهداء أسرهم تكريمهم الرئيس عبدالفتاح السيسي التنظيمات الإرهابية عملية التنمية الشاملة رجال الشرطة القوات المسلحة

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