"ثقافة القليوبية" تحتفل باتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي

شهد فرع ثقافة القليوبية عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برنامج فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة احتفالاً بمرور 20 عامًا على اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي باليونسكو.

في السياق، عقد قصر ثقافة بنها، لقاءً ثقافيًا وفنيًا تضمن محاضرة للباحث في التراث والماثورات الشعبية الشاعر طارق عمران، بحضور ياسر فريد مدير عام ثقافة القليوبية، حيث أوضح "عمران" أن في كل مكان على وجه الأرض سواء كان في البلدان النامية أو المتقدمة تراث ثقافي غير مادى يجب الحفاظ عليه من الاندثار، فبعد الحرب العالمية الأولى، والحرب العالمية الثانية، كان هناك تفكير للحفاظ على التراث غير المادي في كل البلدان، حيث جاءت اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادى في ١٧ أكتوبر ٢٠٠٣ ودخلت الاتفاقية التنفيذ عام ٢٠١٤ بتصديق ١٦١ دولة، ثم انتقل للتعريف بالتراث الثقافي غير المادى، وخصائصه، والفرق بين التراث المادي وغير المادي، وأوضح أنه ليس فقط التراث هو المعالم التاريخية والقطع الفنية الأثرية بل يشمل التقاليد وأشكال التعبير الحية الموروثة من الأجداد والتي تتوارثها الأجيال جيلا بعد جيل.