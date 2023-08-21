خالد الجندى: كل إنسان له وجود فى عالم آخر قبل هذه الدنيا

قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن وجود الإنسان في هذه الحياة، ليس أول وجود له، بل كان له وجود في عالم آخر قبل الدنيا اسمه عالم الذر.

أضاف خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc":"اوعى تفتكر أول لقائك بالحياة هو الحياة الدنيا، كان هناك وجود لك فعليًا قبل هذه الحياة في عالم الذر، العقيدة موجودة قبل ما تبقى موجود".

وأوضح أن عالم الذر هو العالم الذي حدث منه النسل والذرية، حيث كانت الأرواح بلا أجسد، كانت الأرواح متجمعة مع بعضها، وغرز فيها العقيدة، وكل هم الشيطان الآن إنه ينسيك العقيدة المسجلة في قلبك، واستشهد بالآية "وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون".

وأردف: "المفسرين بيقولوا إن فيه ناس سجدت ثم رفضت السجود، وناس رفضت السجود، ثم سجدت وناس سجدت وظلت على السجود، أي أن الناس انقسموا لثلاث، ناس ولدوا مؤمنين وارتدوا، وناس ولدوا لا يؤمنون ثم تركوا الإلحاد والشرك وآمنوا، وناس ولدوا مؤمنين وظلوا على إيمانهم".

واستطرد: "النبي يقول الأرواح جنود مجندة فمن تعارف منها ائتلف ومن تنافر اختلف، النبي يشير إلى ما حدث في عالم الذر، وأحيانًا تقابل واحد لأول مرة في حياتك تحبه وتبقى عايز تسمعه وحابب تقعد معاه، وتحس إنك تعرفه من زمان، سبب الهارموني بينكم أن الأرواح تلاقت في عالم الذر".