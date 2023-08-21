الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نادر أحمد يكشف مزايا مدارس ابدأ التكنولوجية وشروط الالتحاق بها

مدارس ابدأ التكنولجية
مدارس ابدأ التكنولجية

كشف نادر أحمد نادر مدير إدارة التدريب بالمبادرة الوطنية (ابدأ)، عن تفاصيل إنشاء مدارس ابدأ التكنولوجية، مؤكدًا أنه كان هناك تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير الصناعة وتوطينها، وللبدء في ذلك كان لا بد من خلق جيل قادر على ذلك من الخريجين.

وقال نادر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "إكسترا اليوم"، مع الإعلامية نانسي نور، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن مدارس ابدأ تخرج فنيًا مثقفًا محترفًا يواكب تطورات السوق الفنية والمدارس بالشراكة مع التربية والتعليم ومؤسسات مصرية معتمدة دوليًا.

وأضاف أن التخصصات بمدرسة بدر للذكاء الاصطناعي لها مراحل وتدريجات حتى نصل إليه، ومدرسة ابدأ في دمياط تهتم باللوجستيات، مؤكدًا أنه يوجد مراكز لتوظيف الطلاب ومتابعتهم ويكون فيها حكومة إلكترونية من خلال منصة إلكترونية.

شروط القبول بالمدارس

وأكد أن المدرسة تستقبل الطلاب من الشهادة الإعدادية الحد الأدني للقبول من 210 درجة وبعدها يتم عمل امتحان قدرات للطلاب حتى يدخلوا المدرسة ويشترط درجات خاصة في الرياضة وقدرات للطلاب، مشيرًا إلى أن الطالب عند تخرجه يمكن أن يدخل سوق العمل أو يدخل المسار الأكاديمي بالجامعات.

نادر أحمد نادر مدارس ابدأ التكنولوجية شروط القبول الرئيس عبدالفتاح السيسي تطوير الصناعة توظيف الطلاب

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