بدون خسائر بشرية.. إخماد حريق في شقة سكنية بالهرم

نشب حريق في أحد الشقق السكنية، بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة اليوم، وقد انتقلت 3 سيارات إطفاء فور تلقي البلاغ لمكان الحادث وتم السيطرة على الحريق واخماده من قبل رجال قوات الحماية المدنية.

وأجرت قوات الحماية المدنية عمليات التبريد اللازمة، وإجراءات المعاينات اللازمة للوقوف على أسباب الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

كانت قد تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى الهرم، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، والذي لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح.