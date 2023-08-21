الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الشرطة الأفغانية: مقتل شخصين جراء انفجار لغم فى العاصمة كابول

انفجار كابول
انفجار كابول

أعلنت الشرطة الأفغانية، اليوم الإثنين، عن مقتل شخصين جراء انفجار لغم في العاصمة "كابول"، وفق قناة العربية الإخبارية. 

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام أفغانية عن وقوع انفجار في العاصمة "كابول"وأنباء عن وقوع ضحايا. 

وأفادت مصادر محلية في كابول بأفغانستان بأن انفجارًا ضرب المدينة بعد ظهر اليوم الإثنين، وقال شهود عيان إن الانفجار خلف عددًا غير معروف من الضحايا.

وذكرت وسائل إعلام أفغانية محلية، أن الانفجار نجم عن قنبلة مزروعة لكنها لم تذكر تفاصيل أخرى.

ولم تعلق شرطة طالبان بعد على القضية، وفق وكالة مهر نيوز.

الشرطة الأفغانية أفغانستان انفجار مقتل شخصين كابل

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