الجامعة العربية تطالب بالتدخل الدولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بالقدس

طالبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، المجتمع الدولي بالتدخب الفوري لوقف الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها إسرائيل تجاه القدس والمسجد الأقصى المبارك ومنع أي محاولات لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم.

وأدانت الجامعة العربية في بيان لها صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة اليوم الاثنين، بمناسبة الذكرى الـ 54 لحريق المسجد الأقصى المبارك، كافة الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وفقا لما نقلته وكالة “وفا” الفلسطينية.

الجامعة العربية:المسجد الأقصي بكامل مساحته هو مكان مخصص للمسلمين فقط

وأكدت الجامعة العربية أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته هو مكان عبادة مخصص للمسلمين فقط، مع رفض وإدانة أي محاولة للانتقاص من السيادة الفلسطينية على مدينة القدس الشرقية عاصمة الدول ومقدساتها أو أي إجراءات أحادية تمس المكانة القانونية للقدس بما في ذلك المساس بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وأضاف البيان، أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تواصل محاولاتها الممنهجة للمساس بالمسجد الأقصى المبارك وحرمته من خلال الحفريات التي تنفذها أسفل منه وفي محيطه بهدف تقويض أساساته والعمل على هدمه، إضافة إلى تنفيذ الاقتحامات اليومية من أعضاء الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين للأقصى وساحاته تحت الحماية المباشرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي في سعي حثيث لفرض الأمر الواقع وتقسيمه زمانيا ومكانيا لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم.

وفي وقت سابق من اليوم، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، سياسة التعطيش التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وقالت الخارجية في بيان صدر عنها نشر على الوكالة الفلسطينية الرسمية، اليوم الإثنين، إن تعطيش الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، سياسة إسرائيلية استعمارية وعنصرية بامتياز.