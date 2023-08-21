الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تفاصيل جديدة عن متحور “EG.5”… فؤاد عودة يحذر من انتشاره

متحور
متحور

علق د.فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، رئيس نقابة الأطباء الأجانب، على انتشار متحور إيرس “EG.5” والذي يعتبر نوعًا جديدًا من أنواع أوميكرون منذ نشأة فيروس كورونا المستجد.

وقال عودة، خلال مداخله عبر تطبيق زووم على فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم، إن “إيرس” يعد انتشاره في المرتبة الثانية، إضافة أن لديه قدرة على الوصول للخلايا داخل جسم الإنسان بشكل أسرع من المتحورات الأخرى.

وأضاف رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية أن المتحور الجديد انتشر، حتى الآن، في 60 دولة، لافتًا إلى أن أعراض المتحور الجديد تختلف عن سابقة؛ حيث سجلت الأعراض حتى الآن التهاب بالحلق وسيلان الانف، ووجع العضلات، وارتفاع الحرارة وضيق التنفس وفقدان الشم والتذوق، وفي حالة عدم وجود حرارة عالية لا يعني ضرورة عمل مسحة للتأكد من عدم الإصابة.

واختتم أن اللقاحات الموجودة ضد كورونا فعاليتها قد انتهت بالفعل خاصة مع الاشخاص الذين حصلوا على جرعات مؤخرًا؛ لأن فعاليتها 6 اشهر على الاقل ولذلك قوة هذا المتحور تكمن في قدرته على الهروب من المناعة.

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