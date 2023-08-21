أسرار جديدة.. لماذا امتنع "FBI" عن التحقيق مع الأمير أندرو؟

أكدت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن مكتب التحقيقات الأمريكية "إف بي آي" (FBI ) لم يحقق في علاقة الأمير أندرو بالمتهم بالاعتداء على الأطفال والإتجار الجنسي جيفري إبستين، لكونه عضو عامل في العائلة المالكة البريطانية، وفقًا لما كشفت عنه محامية ضحايا الملياردير مرتكبي الجرائم الجنسية في فيلم وثائقي أمريكي جديد.

عدم ملاحقة الأمير أندرو

أخبرت المحامية ليزا بلوم الفيلم الوثائقي الأمريكي القادم أسرار الأمير أندرو أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) لم يتخذ أي إجراء بشأن الشهود الذين يمكن استجوابهم حول صلات دوق يورك المحتملة بإبستين.

وقالت بلوم، التي تمثل خمسة من ضحايا إبستين وشاهدة، إنها رأت أندرو مع المتهمة فيرجينيا جوفري في سن المراهقة، إنه تقرر أن أولئك في "أعلى مستوى" قرروا عدم "ملاحقة" الأمير.

وبحسب ما ورد كان المحامي مرتبكًا من أن مقابلة أندرو سيئة السمعة مع إميلي ميتليس على بي بي سي نيوزنايت في عام 2019 لم يستخدمها مكتب التحقيقات الفيدرالي لأنه قال أشياء: "ربما يمكن دحضها''.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أنه في المقابلة الشهيرة الآن، ادعى الأمير أندرو أنه كان في "بيتزا اكسبرس في ووكينج" عندما زُعم أنه كان يعتدي على فرجينيا روبرتس البالغة من العمر 17 عامًا، كما كانت تُعرف آنذاك، في 10 مارس في 2001.

كما ادعى الدوق أنه لم يستطع التعرق بسبب "جرعة زائدة من الأدرينالين" بعد أن خدم في حرب فوكلاند كدليل على أنه لم يكن يتصبب عرقا على جوفري في حلبة الرقص، كما رفض أندرو التحدث إلى المحققين تحت القسم بعد أن تقدموا بطلب إلى حكومة المملكة المتحدة لإجراء مقابلة معه.

وفي حديثها إلى الفيلم الوثائقي الأمريكي أسرار الأمير أندرو، قالت بلوم: "من الواضح أن مكتب التحقيقات الفيدرالي قرر أنه لن يلاحق الأمير أندرو".

وتساءلت عما إذا كان القرار رفيع المستوى قد تم اتخاذه بسبب مخاوف من القضايا الدبلوماسية وتوتر العلاقات مع المملكة المتحدة، وقالت بلوم إنها تعتقد أن التحقيق كان سيستمر "لو كان هذا شخصًا ليس من العائلة المالكة".

وقالت المحامية للفيلم الوثائقي إنه إذا كان أي شخص آخر يخضع للتحقيق، فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان سيتحدث إلى الشهود ويسلمه إلى الولايات المتحدة "لمواجهة العدالة" إذا تمكنوا من العثور على أدلة كافية.

كما وصفت الأمير أندرو بأنه "متعجرف بشكل مذهل'' لقراره الذهاب إلى برنامج Newsight بعد ثلاثة أشهر فقط من وفاة إبستين البالغ من العمر 66 عامًا، في زنزانته في السجن، وكان أندرو يظن أن الجمهور سيرى كم هو رائع، لكنها قالت إن المقابلة كان لها تأثير معاكس.