الفضائح تطارد العائلة المالكة.. الأمير أندرو يتورط في أزمة جديدة

كشفت صحيفة "ديل ميل" البريطانية، أن الأمير أندرو الشقيق الأصغر للملك تشارلز الثالث، يبذل قصارى جهده لمحو ماضيه المشين مع جيفري إبستين، لكن يبدو أنه فشل مرة أخرى.

ورصدت الصحيفة وثائق جديدة معلومات جديدة عن تورط دوق يورك في شراكة مع المتهم بجرائم الإتجار في الجنس “جيفري إبستين”.

فضائح جديدة تطارد الأمير أندرو

وبحسب الصحيفة، فإن هذه الوثائق ستكون بمثابة ضربة قوية أخرى لمحاولات الأمير أندرو للعودة للعمل الملكي العام مرة أخرى، فضلاً عن أنها تورط زوجته السابقة سارة فيرجسون في القضية الأخلاقية.

وتابعت، يبدو أن إبستين كان يتباهى بعلاقته الملكية بأندرو لمحاولة إقامة علاقات مصرفية رفيعة المستوى، فأي شخص تساءل عن كيفية السماح للأمير أندرو بإجراء معاملات تجارية خاصة، سيرد إبستين، "يُسمح له الآن بكسب المال".

ويبدو أن المتحرش بالأطفال الراحل كان على دراية جيدة بالمسائل المالية التي كان أندرو وفيرجسون يتعاملان معها حتى بعد سنوات من طلاقهما عام 1996.

وأضافت أن الديون تراكمت على “فيرجسون” لـ5.5 مليون دولار على مر السنين، ولكن بطريقة ما اختفت هذه الديون بحلول عام 2011، “بفضل تدخل ”أندرو"، حتى أن “إبستين” منح 17 ألف دولار المبلغ المستحق لمساعدها الشخصي في ذلك الوقت.

وأشارت إلى أن هناك أيضًا تفاصيل لعلاقات مادية بين أندرو وسارة وإبستين، لذلك بدا الأمر وكأنه شبكة متشابكة للغاية بين الثلاثة منهم.

وتعرض أندرو لانتقادات شديدة بسبب صداقته مع إبستين في أعقاب دعوى الاعتداء الجنسي التي رفعها في عام 2022، ولكن يبدو أن تورط فيرجسون أعمق بكثير مما تم الإبلاغ عنه في البداية، ربما هذا هو السبب في أن فيرجسون كانت على استعداد تام لدعم زوجها السابق ودعوة الجمهور لمسامحته والمضي قدمًا في قضيته السابقة، ولكن الأمر كان أكبر من ذلك بكثير، حيث تخشى سارة على كشف علاقاتها هي الأخرى بإبستين.