الأمير أندرو يعلن التمرد ويتحدى الملك تشارلز برفض إخلاء منزله الملكي

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن دوق يورك الأمير أندرو "يرفض إخلاء مقر إقامته الحالي في رويال لودج بالرغم من مخاوف قيام شقيقه، الملك تشارلز الثالث بوقف عمل المرافق في المنزل من طاقة وكهرباء وماء لإخراجه من هناك.

وبحسب الصحيفة، فإن الملك تشارلز عرض على شقيقه الأصغر منزل فروجمور كوتيدج ليكون مقر إقامته الرسمي، بعد أن طُلب من دوق ودوقة ساسكس إخلاء العقار في وقت سابق من هذا العام، ومع ذلك، يقال إن الدوق ذو السمعة السيئة غير مستعد لمغادرة القصر المكون من 30 غرفة والانتقال إلى مقر الإقامة السابق للأمير هاري وميجان ماركل في المملكة المتحدة.

انتهاء شهر العسل في العائلة المالكة

وأفادت الصحيفة البريطانية، بأن مصادر مقربة من أندرو أكدت أنه قلق من انتهاء فرحة التتويج وإعلان الملك تشارلز الحرب على شقيقه الأصغر.

في السابق، أفيد أن الدوق كان قلقًا من أنه لن يكون قادرًا على تحمل نفقات الحفاظ على رويال لودج بعد أن قطعت الملكة إليزابيث الثانية منحته السنوية البالغة 250 ألف جنيه إسترليني.

ونُقل عن مصدر قوله: "أندرو هش للغاية، إنه يرفض رؤية أي شخص، كان هذا منزل عائلته على مدار العشرين عامًا الماضية، هل من المعقول حقا طرده؟"

وتابع المصدر المقرب من أندرو: "إنه قلق من أن حفل التتويج قد انتهى الآن، أعقبه (سن السكاكي) فهو قلق من أن أفراد العائلة المالكة قد يوقفون حتى المرافق لإخراجه من هناك، لكننا نتعامل مع بشر، وليس مع عقارات".

وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقًا لمصدر ملكي آخر، فإن الملك تشارلز يرغب في إخلاء منزل شقيقه رويال لودج للسماح لنجله ولي العهد الأمير ويليام وزوجته الأميرة كيت ميدلتون للإقامة به.

وتابعت الصحيفة أن الأمير أندرو ينتظر من شقيقه الملك تشارلز والأمير ويليام أم يتحدثا معه، خصوصًا بعد أن كانت نجلته الأميرة بياتريس هي حلقة الوصل بين الأمير هاري ووالده.

وقال المصدر المقرب من الأمير أندرو: "دوق يورك لن يرفض طلب الأمير ويليام، إذا ما قال له بشكل ودي إنه بحاجة إلى المنزل حتى يكون قريب من مدرسة أبناءه".