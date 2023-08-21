الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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البابا تواضروس يلتقى أمير قطر فى بودابست

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بالعاصمة المجرية بودابست.

ويقيم سمو الأمير تميم حمد آل ثاني في نفس الفندق، الذي يقيم فيه قداسة البابا في بودابست، والتقيا مصادفةً في بهو الاستقبال بالفندق، وتبادلا كلمات التحية والمودة، ووجه قداسة البابا الشكر لسموه على الرعاية التي يتلقاها الأقباط في دولة قطر والاهتمام بالكنيسة القبطية في العاصمة القطرية الدوحة.

كما استقبلت السيدة كاتلين نوڤاك رئيسة جمهورية المجر بالقصر الجمهوري بالعاصمة المجرية بودابست، اليوم الإثنين، قداسة البابا تواضروس الثاني والوفد المرافق لقداسته.

وأعربت رئيسة المجر عن شكرها وتقديرها قداسة البابا لتلبيته دعوة الحكومة المجرية لزيارة المجر في هذه المناسبة المهمة، وهي الاحتفال بالعيد القومي للبلاد.

من جهته عبر قداسة البابا عن سعادته البالغة بهذه الزيارة وبالحفاوة التي لاقاها من الجميع في المجر، مقدمًا الشكر لرئيسة الجمهورية على هذه الدعوة الكريمة، وعلى منح جامعة بازمان بيتر الدكتوراه الفخرية لقداسته.

وقدمت رئيسة المجر تعريفًا بالموقع الجغرافي للقصر الجمهوري في بودابست، وأنه يقع في منطقة يعتز بها المجريون وهي منطقة نهر الدانوب.

وحضر اللقاء السفير محمد الشناوي سفير مصر بالمجر، وعدد من أعضاء السفارة، وفي ختام الزيارة سجل قداسة البابا كلمة تذكارية في سجل كبار زوار القصر الجمهوري.

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