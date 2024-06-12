الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أبوالنور يكشف لـ"الدستور".. كيف سيتحرك الرئيس الإيرانى القادم أمام تحديدات دول الجوار؟

محمد أبو النور
محمد أبو النور

قال دكتور محمد محسن أبو النور، رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية، إنه من المؤكد أن الرئيس الإيراني المقبل سوف يواجه عددا من التحديات الجسام التي تركها له الرئيس إبراهيم رئيسي، رغم أن الرئيس الراحل الذي لقي مصرعه في 19 من مايو الماضي كان رئيسا محافظا، لكن برضاء إصلاحي واتخذ إجراءات إصلاحية منها التطبيع مع السعودية والتقارب مع مصر وفتح ملف المفردات النووية مرة أخرى مع الولايات المتحدة الأمريكية.

تحديات كبيرة فيما يتعلق بالعلاقات بالمنطقة 

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أزمات داخلية وصراع مع الغرب.. ماذا ينتظر رئيس إيران القادم؟

واضاف أبو النور، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": “لذلك تم الإعلان عنه قبل وفاته بيومين، إثنين فقط، وبوساطة عمانية كانت هذه مباحثات غير مباشرة في العاصمة العمانية مسقط، وبالتالي الرئيس الجديد سوف يواجه تحديات كبيرة جدا فيما يتعلق بالعلاقات مع إسرائيل، والوجود الإيراني في العراق، والأزمات المتعقلة في أمريكا والصراع بين حزب الله وإسرائيل على الجبهة الجنوبية اللبنانية والجبهة الشمالية الإسرائيلية، والأمر الأخطر وهو مسألة زعزعة أمن الملاحة في جنوبي البحر الأحمر بفعل الهجوم الحوثي المستمر على ناقلات النفط الإسرائيلية ما أدى إلى تراجع حركة الملاحة منه وإلى البحر الأحمر”. 

وأشار أبو النور إلى أنه بالتالي أتصور أن التحديات مع الغرب سوف تكون في منتهى الأهمية حول البرنامج النووي الإيراني، والذي إن جاء رئيس محافظ قد يشهد بعض التوترات، رغم أن الرئيس إبراهيم رئيسي هو المحافظ الذي قاد ملف مفاوضات مع الغرب، ومع ذلك لا أتصور أن يكون هناك تغيير جذري في شكل السلطة والسياسات الإيرانية الخارجية. 

واختتم أبو النور تصريحاته بأنه لا تخول للرئيس الإيراني أي تغيير مفصلي في السياسات الخارجية الإيرانية، لأنها كل صلاحياهات للمرشد، ومع ذلك الرئيس بالتأكيد سوف يواجه تحديات كثيرة على مستوى العلاقات مع دول الجوار حتى مع أرمينيا فهناك أزمة ثقة كبيرة جدا مع الجانب الأذربيجاني بأنه فتح المجال بالكامل أمام الموساد الإسرائيلي، بمعنى أن الرئيس الإيراني الجديد سوف يواجه تحديات كبيرة سواء على دول الجوار الإيراني وأيضا على المستوى الإقليمي والدولي.   

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