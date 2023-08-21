الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلي يفاوض والتر بواليا لفسخ عقده بالتراضي

والتر بواليا
والتر بواليا

عقد أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء جلسة خاصة مع الكونغولي والتر بواليا مهاجم الأهلي السابق ووكيل أعماله لإنهاء إجراءات فسخ تعاقده بالتراضى بناء على رؤية مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول والذي رفض استعادة اللاعب عقب انتهاء مشواره مع الإعارة داخل القادسية السعودي.

وكشف مصدر مسئول أن إدارة القلعة الحمراء بدأت التفاوض مع اللاعب لفسخ العقد رغم وضعه على قائمة الانتظار وتتجه النية بمنحه جزء من المستحقات نظير التنازل عن باقي عقده والتوقيع على مخالصة بعدم وجود أي مستحقات لدي القلعة الحمراء.

وأضاف المصدر أن اللاعب يرغب في الحصول على نفس القيمة التي حصل عليها البرازيلي برونو سافيو لاعب الفريق السابق ويسعى مدير التعاقدات لإقناع اللاعب بالحصول على جزء لا يتعدى الـ200 ألف دولار وفسخ العقد.

وأشار المصدر إلى أن بواليا يتفاوض مع إدارة الجونة من أجل إنهاء انتقاله أوالرحيل إلي أي الدوري المغربي لكنه ينتظر حسم مصيره مع الأهلي بعد وضعه على قائمة الانتظار.

البرازيلي برونو سافيو الدوري المغربي قائمة الإنتظار والتر بواليا مدير التعاقدات

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