الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

زاهى حواس: مصر ستفتتح قريبًا أضخم مشروع أثرى فى القرن الـ21

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قال عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقيادة السياسية في مصر تولى اهتمامًا كبيرًا بترميم آثار مصر الفرعونية واليهودية والقبطية والإسلامية.

جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها حواس بمتحف "بور" بلوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي حضرها  نحو أكثر من ٢٠٠٠ شخص داخل وخارج المتحف.

وأكد "حواس" أن مصر ستفتتح قريبا أضخم مشروع أثري سياحي في القرن ٢١ وهو افتتاح المتحف المصري الكبير وتطوير المنطقة من المتحف إلى الهرم، وكذلك مشروع تطوير منطقة الهرم وربط هذه المنطقة بمطار سفنكس الجديد.

وأوضح "حواس" أن الجنس الأسود ليس له علاقة بتاريخ مصر وشرح بالأدلة أن مملكة كوش حكمت مصر في العصر المتأخر، معلنا أن العام المقبل هو عام الاكتشافات الأثرية وسوف يعلن عن كشف مومياء الملكة نفرتيتي.

الدكتور زاهى حواس اثار المتحف المصري الكبير رأس نفرتيتي

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