الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أولياء أمور: نشتري مستلزمات المدارس من سوق الفجالة قبل ارتفاع الأسعار

الفجالة
الفجالة

تستعد المجال التجاري في سوق الفجالة، في ميدان رمسيس التابع لمحافظة القاهرة، لبدء ماراثون العام الدراسي الجديد 2023/2024، الأمر الذي دفع عددًا كبيرًا من المواطنين للذهاب لشراء احتياجاتهم من الأدوات المدرسية قبل بدء موسم استقبال الدراسة، تجنبًا لزيادة الأسعار التي تشهدها أسواق الأدوات المدرسية مع بدء موسم الدراسة، والزحام والتكدس الذي يعيق حركة الأهالي بين الشوارع.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعلن اخر سبتمر 2023 بدء العام الدراسي الجديد 2023 / 2024

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء العام الدراسي الجديد 2023/ 2024، يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، في كافة المحافظات والمدارس الخاصة والحكومية، والرسمية والرسمية للغات، وغيرها 

واشترطت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على المدارس الدولية التي ترغب في بدء الدراسة في موعظ اخر أن تتقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتنظيم العام الدراسي الجديد 2023/ 2024

أولياء الأمور عن اسعار الأدوات المدرسية في سوق الفجالة: لم ترتفع بشكل كبير عن العام الماضي 

رصدت "الدستور" توافد عدد كبير من المواطنين على سوق الفجالة للأدوات المدرسية في ميدان رمسيس التابع لمحافظة القاهرة، حيث أقبل عدد كبير من المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع المدرسية قبل بدء موسم العام الدراسي الجديد 2023/2024.

وقالت سميرة عبدالله، ولي أمر، قاطنة في منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة لـ"الدستور" إنها قررت التوجه لشراء احتياجات أطفالها من الأدوات المدرسية من سوق الفجالة نظرًا للأسعار المخفضة التي يطرح بها التجار، مؤكدة: "الأسعار لم تزد بشكل كبير عن السنة اللي فاتت".

فيما قالت نورهان محمد، ولي أمر، قاطنة في منطقة أرض اللواء، التابعة لمحافظة الجيزة لـ"الدستور" إن التجار طرحوا كميات كبيرة من الأدوات المدرسية، الأمر الذي يجعل الأهالي يشترون بكميات كبيرة حتى تلبي هذه الأدوات المدرسية احتياجات أولادهم طوال العام الدراسي الجديد 2023/2024.

وأوضحت علياء محمود، القاطنة في منطقة السيدة زينب التابعة لمحافظة القاهرة، أن الأسعار مخفضة، ولكنها ستزيد خلال الفترة المقبلة.

الفجالة
الفجالة
الفجالة
الفجالة
الفجالة
الفجالة
الفجالة
الفجالة
الفجالة
الفجالة
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