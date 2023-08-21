الدكتور سويلم يشهد إطلاق مجلة "صوت أفريقيا للمياه" (AVOW)

على هامش مشاركة سيادته فى "الإسبوع العالمى للمياه" فى ستكهولم .. شارك السيد الاستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري و رئيس مجلس وزراء المياه الافارقة (الأمكاو) فى جلسة إطلاق مجلة "صوت أفريقيا للمياه" AVOW

وفى كلمته بالجلسة .. أشار الدكتور سويلم لأهمية توفير المعلومات الصحيحة والأخبار الدقيقة للمجتمعات المحلية فى كافة دول العالم وخاصة بالقارة الإفريقية ، مشيراً إلى أن مجلة "صوت أفريقيا للمياه" تعتبر علامة بارزة في السعي الدائم لتحقيق أهداف أفريقيا في مجال المياه ، حيث نسعى جميعا لإدارة الموارد المائية في هذه القارة بشكل أمثل ومستدام يخدم سكان القارة الأفريقية ، حيث من المقرر أن تصبح هذه المنصة الرائدة حجر الزاوية في السعى للحصول على معلومات كافية عن المياه والصرف الصحي وإدارة المعرفة بالقارة الإفريقية .

وأضاف سيادته أن إطلاق هذه المجلة يتكامل مع عنوان الإسبوع العالمي للمياه لهذا العام .. "بذور التغيير : حلول مبتكرة لإدارة مثلى للمياه على المستوى العالمى" ، حيث ترتبط قدرتنا على توفير الحلول المبتكرة وتحقيق الإدارة المستدامة للمياه بقدرتنا على مشاركة المعرفة والخبرات بين الدول .

وأشاد الدكتور سويلم بالنسخة الاولى من المجلة ، متوجهاً بالدعوة للدول أعضاء الأمكاو والمؤسسات الإقليمية والمجتمعات المدنية وشركاء التنمية والقطاع الخاص للمشاركة الفعالة فى هذه المجلة التى ستسلط الضوء على إنجازات المياه بالقارة الإفريقية .

وإستعرض الدكتور سويلم المسار الذى اتخذته القارة الافريقية وصولا لإطلاق هذه المجلة ، بدءا من عام ٢٠٠٨ عندما إجتمع رؤساء دول وحكومات الإتحاد الأفريقي في شرم الشيخ وتعهدوا بتعزيز بناء القدرات وتحسين إدارة المعلومات والمعرفة للنهوض بملف المياه والصرف الصحي بالقارة الإفريقية ، حيث عملت سكرتارية الأمكاو منذ ذلك الوقت على تحقيق هذه الأهداف والتى توجت جهودنا بإطلاق مجلةAVOW .

حيث شارك الأمكاو خلال عام ٢٠٢١ فى جلسة "مركز المعرفة" والتى عقدت خلال الأسبوع العالمي للمياه حيث تم تأكيد الإلتزام بتعزيز الروابط وتبادل المعرفة بين الأفارقة المتخصصين فى مجال المياه .

وفي عام ٢٠٢٢ تم إطلاق مبادرة "تحدي إدارة المعرفة فى مجال المياه والصرف الصحي في إفريقيا" والتى هدفت لإنشاء جهات اتصال معرفية في كل الدول الاعضاء بالأمكاو ، وتحفيز جهود إدارة المعرفة داخل وزارات المياه بهذه الدول .

