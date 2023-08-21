اجتازوا امتحانات محو الأمية.. محافظة الجيزة تنظم يوما ترفيهيا بالإسكندرية لـ60 مواطنا

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن محو الأمية وتعليم الكبار هدف من أهداف التنمية المستدامة للدولة في ظل الجمهورية الجديدة، مؤكداً أن المحافظة في إطار هذا التوجه تستهدف تقليل نسبة الأمية لرفع كفاءة العنصر البشري في إطار خطة المحافظة بأن تصبح محافظة بلا أمية.

جاءت تصريحات محافظ الجيزة، عقب متابعته فعاليات البرنامج الترفيهي الذي نظمته محافظة الجيزة من خلال مدينة الحوامدية لـ 60 دارسا من الذين بفصول محو الأمية بقرى المدينة وتمكنوا من تعلم القراءة والكتابة، وذلك في خطوة من المحافظة لتحفيزهم وتشجيع الآخرين للالتحاق ببرنامج محو الأمية.

شمل البرنامج الترفيهي للناجحين والذي شارك فيه وحدة السكان وإدارة الأمومة والطفولة، زيارة قلعة قايتباي ومكتبة الإسكندرية وكوبري ستانلي واحد الشواطئ بالاسكندرية للتنزه وقد تم السماح للناجحين بمرافقة أولادهم أو أحد من أفراد الأسرة لمشاركتهم.

و عبر الناجحون عن سعادتهم بتلك البادرة من محافظة الجيزة، مؤكدين دعوة أقاربهم وذويهم للتقديم والاشتراك في برنامج محو الأمية وتحفيزهم علي العلم والمعرفة.

محافظة الجيزة تنظم رحلة للإسكندرية لمجتازي امتحان محو الأمية

محافظة الجيزة تنظم رحلة للإسكندرية لمجتازي امتحان محو الأمية

محافظة الجيزة تنظم رحلة للإسكندرية لمجتازي امتحان محو الأمية

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