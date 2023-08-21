الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد طرحها.. "ملهوف عليك" لعاصى الحلانى تكسر حاجز المليون مشاهدة

عاصي الحلاني
عاصي الحلاني

طرح الفنان اللبناني عاصي الحلاني يوم السبت الماضي، أحدث أعماله الغنائية "ملهوف عليك" على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وفي عددٍ من المنصات الغنائية الرقمية المختلفة، وحققت الأغنية أكثر من مليون مشاهدة، منذ طرحها.

 

فيديو كليب أغنية "ملهوف عليك"

وتعاون الفنان اللبناني عاصي الحلاني في فيديو كليب "ملهوف عليك" مع كل من الشاعرة الغنائية عبير أبوإسماعيل، والملحن حسان عيسى، والموزعين الموسيقيين علي روقيا، وعماد جبر، ومهندس الصوت محمد مقهور.

https://www.youtube.com/watch?v=k0nGNUjeffc

 

ملهوف عليك أغنية ملهوف عليك عاصي الحلاني الفنان عاصي الحلاني مليون مشاهدة

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