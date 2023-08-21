الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس نقابة الأطباء الأجانب يكشف لـ"القاهرة الإخبارية" خطورة متحور “EG.5"

الدكتور فؤاد عودة
الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية

كشف الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، ورئيس نقابة الأطباء الأجانب، عن تفاصيل جديدة عن المتحور الجديد لفيروس كورونا.

وقال خلال مداخله عبر تطبيق زووم على فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم، إن المتحور الجديد إيرس “EG.5” هو من متحورات سلالة أوميكرون لنصل بهذا لـ600 متحور من عائلة أوميكرون.

وتابع هناك إصابات تم الإعلان عنها للمتحور الجديد إيرس “EG.5” بـ4 دول في 3 قارات لم يكن لديها اتصال بين المصابين تماما، متابعًا أن متحور “إيرس” لديه قدرة على الوصول للخلايا داخل جسم الإنسان بشكل أسرع من المتحورات الأخرى.

ونوه إلى أن أعراض متحور إيرس “EG.5” له القدرة في الانتشار بدون تشخيص وليست خطيرة، ويتمثل العلاج في لقاحات فيروس كورونا التي يتم استخدامها”.

وأشار فؤاد عودة إلى أن هذا المتحور يتواجد حاليًا في أمريكا وبعض الدول ويظهر في دول جديدة بصفة يومية، ولا بد من الأخذ في عين الاعتبار بأن هذا المتحور قد يكون أحد أبناء عائلة أوميكرون الأصلي وقد يأخذ طريقة مختلفة، لذلك يجب مراقبته بشكل أكبر لأن لديه 36 طفرة حتي الآن مقارنة ببداية ظهوره، حيث كان يحمل 24 فقط.

فيروس كورونا متحور الجديد إيرس “EG 5” متحور إيرس “EG 5” متحور إيرس EG 5 عائلة أوميكرون

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