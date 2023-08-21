الإثنين 21 أغسطس 2023
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شهادة معتمدة دوليًا ووظيفة مضمونة.. شروط الالتحاق بمدارس "ابدأ" الوطنية التكنولوجية (فيديو)

جريدة الدستور

قال المهندس نادر أحمد، مدير التدريب بالمبادرة الوطنية "ابدأ"، إن هناك توجيهات رئاسية بتطوير الصناعة في مصر، لافتًا إلى أنه تم إطلاق كيانات تعليم فني وتدريب مهني قادرة على إعداد خريج فني مثقف محترف يواكب احتياجات السوق المحلية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، من خلال إطلاق المبادرة الوطنية للصناعة "ابدأ" نموذج جديد للمدارس الوطنية لعلوم التقنية بنظام التكنولوجيا التطبيقية.

وأوضح أحمد، عبر مداخلة هاتفية على قناة TeN، اليوم الإثنين، أنه تم إطلاق نموذج مدارس "ابدأ" الوطنية للعلوم التقنية، والهدف منها تطوير منظومة التعليم الفني، حيث يشترط حصول المتقدم للالتحاق بالمدرسة على مجموع معين في المرحلة الإعدادية، ويكون محل سكنه قريبا من مكان المدرسة.

توفير تدريب للطلاب أثناء فترة الدراسة

وتابع مدير التدريب بالمبادرة الوطنية "ابدأ": "الطلاب اللي هيتخرجوا من المدرسة سيجدون فرصة عملهم جاهزة"، إضافة إلى أنه سيتم توفير تدريب للطلاب أثناء فترة الدراسة، مشيرًا إلى أن منظومة مدارس "ابدأ" ستكون معتمدة دوليًا، وسيتم توفير الامتحان الدُّوَليّ للمتميزين مجانا.

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